Монстр на шести колесах: унікальний Land Rover Defender із 700-сильним V8 віддають за 300 тисяч доларів

Як повідомляє портал Carscoops, основою для цього брутального проєкту став класичний британський всюдихід 1993 року випуску. Близько десяти років тому фахівці ательє Chelsea Truck Company додали йому третю вісь, після чого машина переїхала за океан, де за неї серйозно взялася компанія Hyper Offroad & Performance.

Замість штатного мотора під капот втиснули 5,0-літровий компресорний агрегат Coyote V8, який видає вражаючі 700 кінських сил. Цей звір працює в парі з надійною шестиступеневою автоматичною коробкою передач Ford 6R80 та дихає через нову кастомну випускну систему.

Ходову частину також довелося суттєво перекроїти під нові навантаження. Оригінальну передню вісь Land Rover залишили, а от ззаду встановили два посилені мости Ford, доповнивши все це амортизаторами Fox 2.0, потужними гальмами Wilwood та зубастими шинами General Grabber.

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Розкіш всередині та ціна питання

Зовні кузов пофарбували у практичний матовий сірий колір, а спереду змонтували силовий бампер із лебідкою Warn. Салон кардинально відрізняється від спартанського оригіналу: тут з'явилася дорога коричнева шкіра, алькантара, крісла Recaro з підігрівом і вентиляцією, а також сучасна цифрова панель приладів.

Зараз цей унікальний апарат шукає нового власника через дилера Signature Autosports. Цінник встановлено на рівні 299 950 доларів, що робить його іграшкою виключно для дуже заможних фанатів оффроуду.

Не всі шестиколісники однаково круті

Нагадаємо, раніше ми писали про значно бюджетніший, але не менш дивний шестиколісний проєкт на базі кросовера Ford EcoSport. Той автомобіль також отримав подовжений кузов і третю вісь, проте додаткові колеса там були звичайними лінивцями і просто котилися слідом.

Під капотом дивного Ford залишився стандартний 168-сильний мотор, а сам кросовер мав статус відновленого після серйозної аварії. На нещодавньому аукціоні за нього пропонували трохи більше ніж 6000 доларів, що виглядає смішно на тлі вартості зарядженого британського всюдихода.