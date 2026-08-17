Мотоцикл DKW пролежав на дні Дунаю понад 80 років: що знайшли поруч

Як повідомляє Jalopnik, знахідку підтвердили фахівці Угорського військового інституту та Музею військової історії. Мотоцикл ідентифікували як DKW NZ 350-1, який використовували німецькі військові під час Другої світової війни.

З води спочатку стирчала лише вилка

Мотоцикл знайшли біля набережної площі Баттяні у Будапешті.

Коли рівень Дунаю опустився, перехожі помітили серед каміння частину мотоциклетної вилки. Після цього на місце викликали фахівців, які почали обережно розчищати знахідку.

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Досить швидко стало зрозуміло, що під шаром намулу знаходиться практично цілий військовий мотоцикл.

Але просто витягнути його краном було неможливо.

Навколо лежали міни та гранати

Поруч із DKW виявили міни, ручні гранати та залишки артилерійських боєприпасів.

Через це до робіт довелося залучати військових спеціалістів. Старі боєприпаси навіть через десятиліття можуть залишатися небезпечними, тому ділянку потрібно було спочатку перевірити та очистити.

Лише після цього мотоцикл почали піднімати.

Завдання ускладнювалося ще й тим, що за понад 80 років його порожнини заповнилися водою та мулом. Під час вилучення маса знахідки сягала приблизно 440 фунтів, тобто близько 200 кг.

Мотоцикл виявився напрочуд добре збереженим

Після очищення фахівці побачили, що DKW пережив десятиліття у воді значно краще, ніж можна було очікувати.

Волога та донний мул фактично законсервували частину конструкції. Збереглися рама, двигун, колеса та багато інших елементів.

Йдеться про DKW NZ 350-1, військову версію мотоцикла з двотактним двигуном.

DKW до війни був одним із найбільших виробників мотоциклів у Німеччині. Назву марки розшифровували як Das Kleine Wunder, тобто "маленьке диво".

Компанія також входила до концерну Auto Union, історичного попередника сучасної Audi.

DKW створили спеціально для армії

Спочатку німецькі військові не надто цікавилися двотактними мотоциклами DKW.

Однак під час війни мотоцикли стали важливою частиною військової логістики. Їх використовували зв'язківці, кур'єри, розвідники та штабні підрозділи.

У відповідь DKW створила модель NZ 350.

Мотоцикл оснащувався одноциліндровим двотактним двигуном об'ємом 346 куб. см. Максимальна швидкість становила приблизно 100 км/год.

Для військового кур'єра того часу цього було більш ніж достатньо.

Поруч знайшли останки двох людей

Найзагадковішою частиною знахідки став не сам мотоцикл.

Поруч із ним виявили два комплекти людських останків. Їхню особу поки не встановили.

Також неподалік знайшли два військові жетони. Один належав військовослужбовцю Вермахту, інший представнику Waffen-SS.

Проте наразі невідомо, чи належали жетони людям, чиї останки лежали поруч.

Так само немає підтвердження, що одна з цих людей була водієм знайденого DKW.

Це могла бути післявоєнна яма для військового сміття

Одна з версій пояснює незвичайну концентрацію предметів тим, що на цьому місці могла знаходитися своєрідна яма для військового сміття.

Після боїв або відступу військ пошкоджену техніку, боєприпаси, уламки та інше спорядження нерідко скидали разом.

З часом усе це могло опинитися під водою та донними відкладеннями Дунаю.

Але поки це лише версія.

Невідомо, чи мотоцикл потрапив у річку під час бойових дій, був навмисно скинутий туди після війни або опинився на цьому місці за інших обставин.

Тепер DKW став музейним експонатом

Після вилучення мотоцикл очистили від мулу.

Попри більш ніж вісім десятиліть під водою, він залишився достатньо добре збереженим, щоб стати цінним історичним експонатом.

Набагато складнішим завданням буде відновити його історію.

Фахівцям ще належить встановити походження двох комплектів останків, перевірити військові жетони та з'ясувати, чи пов'язані вони безпосередньо з мотоциклом.

Сам DKW уже розповів принаймні частину своєї історії. Понад 80 років він був прихований під водою та камінням практично в центрі Будапешта. Побачити його знову дозволив лише аномально низький рівень Дунаю.