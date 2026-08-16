Мотоцикл розігнали до 290 км/год – відео в інтернеті обійшлося водію в 612 563 гривень

Мотоцикліст у Дубаї сам виклав ролик зі швидкістю понад 290 км/год – і фактично допоміг правоохоронцям знайти себе й офіційно стати порушником ПДР. Європа не виняток.

Про "рекордсмена" стало відомо з відео, викладеного у мережі. Про європейські випадки є чимало публікацій в закордонних ЗМІ, а також на стрічці новин Авто24.

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Suzuki Hayabusa видала понад 290 км/год

Власник Suzuki Hayabusa опублікував відео, на якому мчить вулицями Дубая зі швидкістю понад 290 км/год. На цьому він не зупинився: на записі мотоцикліст небезпечно маневрував між автомобілями та навіть їхав без рук на кермі.

Поліція переглянула відео, встановила особу власника мотоцикла та затримала його. Транспортний засіб конфіскували, а справу передали для подальшого розслідування. Там одним штрафом не обійдеться.

Повернення мотоцикла – ще 50 тисяч дирхамів

Найцікавіше для власника Hayabusa почалося після конфіскації. Щоб повернути мотоцикл, йому доведеться сплатити 50 000 дирхамів, що становить приблизно 612 563 грн.

Це лише плата за повернення конфіскованого транспортного засобу. Вона не скасовує інших штрафів та санкцій за небезпечне водіння.

У Дубаї за перевищення швидкості більш ніж на 80 км/год передбачено штраф у 3000 дирхамів (36 526 грн), 23 чорні бали та конфіскація автомобіля чи мотоцикла. Після накопичення 24 чорних балів водія можуть позбавити прав на три місяці.

Варшавський блогер на шосе у Варшаві трішечки не дотягнув до позначки 400 км/год. Скриншот/колаж: Авто24

Інтернет сам здає водіїв поліції

Історія з Hayabusa – далеко не унікальна. В Іспанії поліція встановила мотоцикліста, який опублікував відео зі швидкістю 302 км/год на автомагістралі та 280 км/год там, де дозволено 90 км/год.

У Франції слідчі використали близько 120 відео з інтернету, щоб довести небезпечну їзду двох мотоциклістів на швидкостях до 293 км/год.

А в Польщі відео з тунелю Мартва Вісла стало доказом проти водія, який хвалився поїздкою зі швидкістю 299 км/год.

А як із такими "рекордами" в Україні?

Свого часу редакція Авто24 писала про блогера, який летів столичним шосе у Варшаві на BMW зі швидкістю 390 км/год (див. відео внизу). Власне, викладене в мережу відео його і "спалило" – запис став приводом для уваги правоохоронців.

"Листи щастя" водіям від української поліції прилітають за значно менші величини на стрілках спідометра, але на вітчизняні зарплати й пенсії це також дошкульно. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

В Україні поки без подібних "рекордів". Повідомлень про зафіксовану на дорогах швидкість, наближену до 300 км/год, практично немає. Про це Авто24 свого часу писав у дослідженні "Що буде, якщо їхати швидше 320 км/год: німці розкрили секрет камер".

Втім, відео з українськими водіями, котрі хизуються нехтуванням ПДР та елементарними правилами безпеки, у мережі час від часу спливають.

Тож перш ніж викладати черговий "геройський" відосик із траси, варто пам’ятати: для поліції це може бути не контент, а готовий доказ порушення.