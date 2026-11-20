Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, у поле зору оперативників Чернівецького загону потрапив місцевий житель, який активно підшукував охочих нелегально перетнути державну межу.

Знайшовши 32-річного клієнта, ділок розробив хитрий план із залученням двох транспортних засобів.

Інтермодальні перевезення стають нормою

Для безпосереднього доставлення нелегального туриста до кордону організатор найняв спільника на мотоциклі. Той мав у визначений час підвезти чоловіка максимально близько до межі з Румунією та вказати йому подальший піший маршрут.

Сам же організатор інтермодальної схеми не лишився осторонь. Він особисто контролював весь процес, рухаючись неподалік на власному автомобілі, щоб у разі небезпеки оперативно відреагувати на появу патрулів.

Хитрунів і серед оперативників вистачає

Проте хитра логістика не спрацювала: на хитрунів знайшлися інші хитруни. Охоронці кордону одночасно зупинили обидва транспортні засоби та затримали всю групу прямо на гарячому.

Головного фігуранта вже затримали в порядку статті 208 КПК України. Заходи проводилися за силової підтримки спецпідрозділу Дозор під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

Для перепони мотоциклетного трансферу та автомобільного супроводу довелося викликати спецпризначенців. Фото: з матеріалів слідства

Не перший випадок на дорогах

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні автомобільні трансфери регулярно завершуються фіаско. Нещодавно на Житомирщині затримали водія, який брав по 1500 доларів за підвезення до кордону і встиг заробити понад 330 тисяч гривень, перш ніж його зупинила поліція.

Схожа історія сталася і на Хмельниччині, де ділки використовували автомобіль прикриття та брали оплату в криптовалюті. Тоді організатори обіцяли клієнтам безпечний маршрут, але замість кордону приїхали прямо в руки правоохоронців.