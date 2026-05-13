Можливо, єдиний у світі: в столицю привезли Mercedes-Benz E320 Cabriolet в унікальному кольорі

До Києва прибув унікальний Mercedes-Benz E320 Cabriolet 1996 року, пофарбований у рідкісний колір Designo Grün 252. Про автомобіль повідомили в телеграм-каналі AC_Garage News. Цей екземпляр був офіційним прес-каром Mercedes-Benz і використовувався для демонстрації можливостей нової на той час програми персоналізації Designo.

До речі Mercedes-Benz G-клас став полювати за дронами

Не просто W124, а заводський експонат Designo

Mercedes-Benz W124 сам по собі давно має культовий статус. Це один із тих автомобілів, які створили репутацію виробника дуже міцних, продуманих і дорогих у хорошому сенсі машин. Але кабріолет на базі W124 — це вже зовсім інша історія.

Відкрита версія E-Class була дорогим і малосерійним автомобілем навіть у 1990-х. А цей E320 Cabriolet особливий ще й тим, що належить до перших машин, виконаних за програмою Designo. Її Daimler-Benz представив у 1995 році на Франкфуртському автосалоні. Суть програми була простою, але дуже привабливою для заможних клієнтів: можна було замовити майже будь-який колір кузова, особливе оздоблення салону та індивідуальні матеріали. Обмеженням фактично залишалися лише фантазія клієнта й бюджет.

Колір, який робить цей Mercedes унікальним

Головна деталь цього автомобіля — колір Designo Grün 252. Це глибокий зелений відтінок, який на класичному кузові W124 виглядає зовсім не випадково. Він не кричить про себе, але одразу дає зрозуміти: перед нами не звичайний E-Class з каталогу.

За даними публікацій про цей автомобіль, саме цей Mercedes-Benz E320 Cabriolet вважають єдиним W124 у такому кольорі. Дослідники моделі зазначають, що лише 11 автомобілів покоління 124 отримали заводське фарбування Designo, і всі вони були кабріолетами. Для 124-го кузова це справжня екзотика, адже на новіших Mercedes кольори Designo трапляються помітно частіше.

Салон ще сміливіший за кузов

Якщо зелений кузов можна назвати стримано ефектним, то салон цього кабріолета вже значно сміливіший. Інтер’єр оздоблено поєднанням зеленої та чорної шкіри, а доповнює його темне дерево. Для Mercedes середини 1990-х це дуже нетипова конфігурація, особливо якщо згадати, що більшість W124 тоді замовляли в значно консервативніших кольорах.

Саме в цьому й була ідея Designo. Mercedes хотів показати, що класичний німецький автомобіль може бути не тільки строгим, сірим або чорним, а й індивідуальним. Цей E320 Cabriolet якраз і був демонстрацією того, наскільки далеко може зайти заводська персоналізація без втрати фірмової якості.

Колишній прес-кар Daimler-Benz

Особлива цінність цього кабріолета ще й у його походженні. За інформацією Focus та TopGir, автомобіль був заводським прес-каром Daimler-Benz. Такі машини використовували не як звичайні демонстраційні автомобілі для дилерів, а як вітрину можливостей бренду для журналістів, партнерів і потенційних клієнтів.

Це пояснює сміливу конфігурацію. Завданням машини було не просто бути красивою. Вона мала показати, що нова програма Designo справді відкриває для клієнтів інший рівень індивідуальності.

Також цікаво як визначають колір автомобілів-хамелеонів при реєстрації

Техніка класичного E320

Під капотом Mercedes-Benz E320 Cabriolet встановлений 3,2-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 220 к.с. У парі з ним працює 4-ступенева автоматична коробка передач. Для сучасного ринку ці цифри вже не здаються сенсаційними, але для середини 1990-х це був дуже солідний набір для розкішного кабріолета.

Головне в такому автомобілі не розгін до “сотні”, а відчуття. Довгий капот, рядна “шістка”, класична автоматична трансмісія, важкі двері й м’який дах створюють саме той образ Mercedes, який сьогодні вже неможливо повторити буквально. Нові автомобілі можуть бути швидшими, технологічнішими й безпечнішими, але така механічна шляхетність залишилася у 1990-х.

Чому Mercedes-Benz E320 Cabriolet – важлива знахідка для України