Мультиліфт на шасі DAF для фронтової логістики на вантажних операціях сам себе обслуговує

Дарувальником транспортного траншу став благодійний фонд "Твій крок". Він цього разу передав у війська два автомобілі. Вантажний фургон Оpel дістався окремій артилерійській бригаді НГУ, а важка вантажівка – Центру спеціального призначення "Омега".

Якщо про фургони ми уже не раз розповідали, повторюватися не будемо, то про мультиліфт інформації практично не було.

Без сторонньої допомоги на вантажних операціях

Для армійської логістики така техніка має неоціненне значення . Повнопривідний DAF 2300 6×6 Drops з гаковим навантажувачем самостійний в роботі, не потребує додаткових кранів чи бригади вантажників – сама на борт витягне потрібну фасовану в тару поклажу і сама ж її зніматиме по прибуттю на місце призначення.

В моторній ніші стоїть 8,25-літровий 6-циліндровий турбодвигун потужністю 250 к.с. Він працює в парі 8-ступеневою механічною коробкою передач з гідротрансформатором.

Лише сучасні реалії війни довели, що в армійській логістиці мультиліфтовим машинам відведено дуже багато транспортних операцій як в бік передової, так і у зворотному напрямку. Фото: Твій крок

Така машина спроможна перевозити стандартні вантажі або 20-футові контейнери ISO, використовуючи розкладні інтегровані поворотні замки. Мультиліфтова надбудова 20ft ISO Marshalls Flat Rac розрахована не тільки на контейнери, вона придатна для перевезення найрізноманітніших важких вантажів, евакуацію пошкодженої техніки, в т.ч. майстерень контейнерного типу швидке завантаження та транспортування мобільних польових контейнерних майстерень.

Гакова система навантаження дозволяє працювати швидко, ефективно в складних польових умовах. Це економить час, підвищує гнучкість і напряму впливає на результат.