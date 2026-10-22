Миколаївські комунальники пересіли у вантажівки JAC із подвійною кабіною

Як повідомляє Миколаївська міська рада, спецтехніку розподілять між підприємствами "Миколаївські парки" та "ДЄЗ Пілот" для щоденного відновлення міської інфраструктури. Закупівля стала можливою завдяки фінансовій підтримці уряду Данії та координації Офісу ООН з обслуговування проєктів UNOPS.

Під час офіційної передачі ключів заступниця голови місії Посольства Данії Анна Марія Мадсен зазначила, що рада особисто відвідати місто.

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"Сподіваюся, що ці вантажівки стануть вам у нагоді", – підкреслила дипломатка.

Своєю чергою мер міста Олександр Сєнкевич висловив сподівання, що машини довго прослужать громаді та вціліють в умовах війни.

Практичність та характеристики JAC N56

На переданих фотографіях чітко видно легкі комерційні вантажівки JAC N56 Double Cab із бортовою тентованою платформою. На кабінах красується синьо-жовтий логотип української групи компаній Будшляхмаш, яка є офіційним дистриб'ютором та виробником спецтехніки на цьому шасі в Україні.

Техніку JAC для столиці корабелів профінансував уряд Данії. Фото: Миколаївська міська рада

Під капотом цих роботяг встановлено надійний 2,2-літровий турбодизель стандарту Євро-5, який видає 122 кінські сили та 355 Нм крутного моменту. Працює він у парі з класичною шестиступеневою механікою, споживаючи в середньому близько 10 літрів пального на сотню кілометрів.

Головна фішка моделі полягає у чотирьохдверній кабіні, яка вільно вміщує п'ятьох-шістьох осіб разом із водієм. При повній масі у 5600 кілограмів корисна вантажність саме цієї бортової версії становить близько 1,35 тонни, чого з головою вистачає для перевезення генераторів, інструментів чи будівельних сумішей.

Щоб екіпажу було комфортно працювати в будь-яку погоду, машини вже в базі оснащені кондиціонером, електросклопідіймачами та бортовим комп'ютером. За безпеку на дорозі відповідає антиблокувальна система гальм ABS.

Системна підтримка автопарків

Нагадаємо, що європейські партнери регулярно допомагають оновлювати автопарки українських міст та державних компаній. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно бельгійське місто Мехелен передало Львову чергову партію спецтранспорту, серед якого були мікроавтобуси Volkswagen та пожежна машина.

Крім того, за підтримки Німеччини Укрзалізниця отримала партію нових пікапів Peugeot Landtrek та містких фургонів Fiat Ducato. Ця техніка також активно використовується мобільними бригадами для оперативного ремонту пошкоджених об'єктів інфраструктури.