Мита Трампа підняли ціни на авто у США до $4 000: що подорожчало найбільше

ФОТО: Коллаж Carcoops|
Автовиробники втратили половину маржі через мита Трампа
Після введення тарифів на імпорт автомобілів у США адміністрацією Дональда Трампа прогнози були апокаліптичні — мовляв, ціни на американському ринку зростуть на $5–8 тисяч. Але фактичні дані свідчать про складнішу картину.
Як пише Auto News з посиланням на аналітику CatalystIQ, найбільше подорожчали автомобілі, зібрані за межами США, тоді як локальне виробництво та бренди з Південної Кореї втримали ціни стабільнішими.
До речі Тарифи Трампа визнано недійсними
Що подорожчало найбільше
VIN-рівневий аналіз мільйонів оголошень наприкінці 2025 – на початку 2026 року показав:
Найбільший стрибок зафіксовано у машин канадського складання — майже плюс 10%. У середньому це близько $4 000 з жовтня.
Японські моделі додали близько $3 300, німецькі — понад $2 800, мексиканські — більше ніж $1 500.
Натомість автомобілі з Південної Кореї навіть трохи подешевшали, а моделі американського складання уникли різкого зростання.
Ціни підняли тихо — через зміну модельного року
Автовиробники не стали різко переписувати прайси після запровадження тарифів. Частину витрат вони «зашили» у перехід на новий модельний рік.
За даними CatalystIQ, цьогорічне оновлення модельного ряду виявилось приблизно на $1 200 агресивнішим у піднятті цін, ніж торік.
Показовий приклад — Toyota RAV4 канадського складання. Для 2026 року модель перейшла виключно на гібридну лінійку. Базова ціна зросла до $33 350 проти $31 250 роком раніше. Частково це технологічне оновлення, але частково — вплив тарифів.
Прибутки просіли, але не безмежно
Багато виробників спершу взяли удар на себе. Однак це дорого коштувало.
За оцінками Федерального резервного банку Чикаго з посиланням на Bain & Co., маржа EBIT автовиробників впала з 8,1% у середині 2024 року до 3,9% за перші три квартали 2025-го.
Тобто компанії довго стримували роздрібні ціни, жертвуючи прибутковістю. Але нескінченно так тривати не може.
Паралельно федеральні надходження від мит із 1 жовтня сягнули майже $125 млрд.
Американські авто нарощують частку
Наслідок очевидний: частка автомобілів американського складання перевищила 55% продажів, що на 4 відсоткові пункти більше, ніж рік тому.
Інакше кажучи, тарифна політика поступово змінює структуру ринку. Імпорт дорожчає швидше, ніж локальне виробництво. Покупець реагує гривнею — або точніше доларом.
Також цікаво вживані електромобілі у США подешевшали, але не всі
Що це означає для України
Для України ця історія важлива з двох причин.
- Перше — американський ринок є ключовим джерелом імпорту вживаних авто. Якщо нові імпортні моделі дорожчають, це згодом вплине й на вторинний ринок.
- Друге — стратегія локалізації виробництва виявилась виграшною. Авто з американських заводів виявились менш чутливими до мит. Це хороший кейс для аналізу європейського та українського контексту, де також обговорюється локалізація виробництва електромобілів і батарей.
Тарифи не спричинили миттєвого обвалу ринку. Але вони повільно, системно змінюють його структуру.