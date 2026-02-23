Мита Трампа підняли ціни на авто у США до $4 000: що подорожчало найбільше

Після введення тарифів на імпорт автомобілів у США адміністрацією Дональда Трампа прогнози були апокаліптичні — мовляв, ціни на американському ринку зростуть на $5–8 тисяч. Але фактичні дані свідчать про складнішу картину.

Як пише Auto News з посиланням на аналітику CatalystIQ, найбільше подорожчали автомобілі, зібрані за межами США, тоді як локальне виробництво та бренди з Південної Кореї втримали ціни стабільнішими.

Що подорожчало найбільше

VIN-рівневий аналіз мільйонів оголошень наприкінці 2025 – на початку 2026 року показав:

Найбільший стрибок зафіксовано у машин канадського складання — майже плюс 10%. У середньому це близько $4 000 з жовтня.

Японські моделі додали близько $3 300, німецькі — понад $2 800, мексиканські — більше ніж $1 500.

Натомість автомобілі з Південної Кореї навіть трохи подешевшали, а моделі американського складання уникли різкого зростання.

Ціни підняли тихо — через зміну модельного року

Автовиробники не стали різко переписувати прайси після запровадження тарифів. Частину витрат вони «зашили» у перехід на новий модельний рік.

За даними CatalystIQ, цьогорічне оновлення модельного ряду виявилось приблизно на $1 200 агресивнішим у піднятті цін, ніж торік.

Показовий приклад — Toyota RAV4 канадського складання. Для 2026 року модель перейшла виключно на гібридну лінійку. Базова ціна зросла до $33 350 проти $31 250 роком раніше. Частково це технологічне оновлення, але частково — вплив тарифів.

Прибутки просіли, але не безмежно

Багато виробників спершу взяли удар на себе. Однак це дорого коштувало.

За оцінками Федерального резервного банку Чикаго з посиланням на Bain & Co., маржа EBIT автовиробників впала з 8,1% у середині 2024 року до 3,9% за перші три квартали 2025-го.

Тобто компанії довго стримували роздрібні ціни, жертвуючи прибутковістю. Але нескінченно так тривати не може.

Паралельно федеральні надходження від мит із 1 жовтня сягнули майже $125 млрд.

Американські авто нарощують частку

Наслідок очевидний: частка автомобілів американського складання перевищила 55% продажів, що на 4 відсоткові пункти більше, ніж рік тому.

Інакше кажучи, тарифна політика поступово змінює структуру ринку. Імпорт дорожчає швидше, ніж локальне виробництво. Покупець реагує гривнею — або точніше доларом.

Що це означає для України

Для України ця історія важлива з двох причин.

Перше — американський ринок є ключовим джерелом імпорту вживаних авто. Якщо нові імпортні моделі дорожчають, це згодом вплине й на вторинний ринок.

Друге — стратегія локалізації виробництва виявилась виграшною. Авто з американських заводів виявились менш чутливими до мит. Це хороший кейс для аналізу європейського та українського контексту, де також обговорюється локалізація виробництва електромобілів і батарей.

Тарифи не спричинили миттєвого обвалу ринку. Але вони повільно, системно змінюють його структуру.