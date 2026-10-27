Митники відібрали на кордоні чверть мільйона доларів й мікроавтобус Mercedes: хто їхав у салоні

Як повідомляє Державна митна служба, інцидент стався під час перевірки мікроавтобуса, що прямував до Туреччини під керуванням громадянина України. Під час стандартного сканування транспортного засобу інспектори помітили підозрілі аномалії в його конструктивних порожнинах.

До подальшого поглибленого огляду залучили співробітників СБУ в Одеській області. Спільними зусиллями правоохоронці виявили цілу мережу майстерно облаштованих схованок із готівкою.

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Згортки з грошима розміщувалися в порогах під передніми дверима та у важкодоступних нішах під капотом. Зокрема, водій використав місце розташування салонного фільтра та навіть внутрішні порожнини корпусів фар.

Щоб дістати валюту, інспекторам довелося частково демонтувати конструктивні елементи автомобіля. Самі банкноти були ретельно загорнуті у чорні шкарпетки, запаковані в щільний поліетилен та обмотані клейкою стрічкою.

Жорсткі наслідки для перевізника

Загалом у такий креативний спосіб водій намагався вивезти з країни 270 400 доларів та 500 євро без жодного декларування. У гривневому еквіваленті сума вилученої іноземної валюти перевищує 12 мільйонів гривень.

Схованки у старому мікроавтобусі Mercedes-Benz так собі, в елітному седані чи кросовері Mercedes-Benz можна перевезти в десять разів більше, навіть далеко не ховаючи. Фото: з матеріалів слідства

За фактом приховування цінностей від митного контролю складено відповідний протокол. Готівку та сам мікроавтобус Mercedes тимчасово вилучили, а до правоохоронних органів направили повідомлення про злочин за статтею 201-3 Кримінального кодексу України.

Схованки в авто стають трендом

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, контрабандисти регулярно використовують конструктивні особливості автомобілів для нелегального заробітку. Наприклад, нещодавно на Закарпатті водійка мікроавтобуса Opel Vivaro втратила своє авто вартістю понад 400 тисяч гривень через спробу провезти дешеві сигарети у передній панелі.

Апетити перевізників та їхня фантазія часом вражають. В іншому епізоді креативний тюнінг мікроавтобуса довів водія до суду, коли він намагався вивезти чоловіка у спеціально обладнаній схованці між сидіннями та багажником.