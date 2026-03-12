На американському аукціоні Copart "биток" продали за $813 тисяч: що це за машина

На страховому аукціоні Copart у США продали рідкісний гіперкар McLaren Elva 2021 року випуску. За даними сервісу аналізу аукціонів Copart та статистики AutoAstat, автомобіль пішов з молотка 26 лютого 2026 року за $813 000, попри те що його початкова роздрібна вартість перевищувала $2 млн.

Гіперкар з ціною понад два мільйони

Згідно з даними аукціону, ринкова (Retail) вартість автомобіля оцінювалася у $2 034 541, а вартість відновлення — приблизно $1 803 345.

Немає інформації про те, що саме сталося з машиною, але капот, схоже, потрібно замінити. Система активного управління повітрям автомобіля, яка направляє повітря через ніс, зникла.

Крім того, радіатор пошкоджений, а гальма не працюють. Це звучить дуже дорого. Все інше виглядає неушкодженим: ніяких деформацій і ніяких розгорнутих подушок безпеки. Крім того, у описі сказано, що він заводиться і їде.

Навіть попри значні пошкодження, лот викликав великий інтерес серед покупців — фінальна ціна перевищила 800 тисяч доларів, що є дуже високим показником навіть для суперкарів на страхових аукціонах.

Один із найрідкісніших McLaren

McLaren Elva — один із найексклюзивніших автомобілів британського бренду. Це відкритий гіперкар без традиційного лобового скла, створений у серії Ultimate Series.

Модель отримала 4,0-літровий бітурбований V8, який розвиває приблизно 815 кінських сил.

Автомобіль здатний розганятися до 100 км/год менш ніж за 3 секунди, а головною особливістю стала система AAMS (Active Air Management System), що формує повітряний потік перед водієм і пасажиром замість звичайного скла.

Справжній колекційний автомобіль

McLaren Elva випускали дуже обмеженим тиражем. Початково компанія планувала виготовити 399 автомобілів, але пізніше виробництво скоротили до 249 екземплярів.

Саме тому навіть пошкоджені автомобілі цієї моделі можуть коштувати сотні тисяч доларів на аукціонах.

Чому такі авто купують навіть після аварій

Для багатьох покупців подібні лоти є способом придбати рідкісний автомобіль значно дешевше його початкової ціни.

У випадку з McLaren Elva різниця між ринковою ціною понад $2 млн і фінальною ставкою $813 тис. становить більше $1,2 млн.

Після відновлення такі автомобілі можуть стати цінним колекційним активом або частиною приватних колекцій суперкарів.