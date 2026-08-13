На аукціоні продадуть Citroёn GS Birotor: роторний седан, який компанія хотіла викупити та знищити

Звичайний GS уже вирізнявся нетрадиційною конструкцією. Модель мала обтічний кузов і фірмову гідропневматичну підвіску, а в 1971 році її визнали Європейським автомобілем року. Для створення роторної версії Citroёn використав технології Comotor – спільного підприємства з німецькою NSU.

2,0-літровий двигун розвивав 106 кінських сил та працював у парі з триступеневою напівавтоматичною коробкою передач. Однак момент для дебюту виявився вкрай невдалим, оскільки у 1973 році почалася нафтова криза, а роторний двигун вирізнявся високою витратою пального. Крім того, GS Birotor коштував майже стільки ж, як більший і престижніший Citroёn DS. У результаті модель не стала масовою: виробництво завершили після випуску лише 847 автомобілів, пише Carscoops.

Citroёn намагався повернути продані автомобілі

Після переходу Citroёn під контроль Peugeot нове керівництво вирішило припинити підтримку експерименту з роторними двигунами. Компанія пішла ще далі – почала викуповувати вже продані GS Birotor, щоб їх утилізувати. За оцінкою Broad Arrow, до сьогодні збереглося близько 250 таких автомобілів. Один із них зараз виставлений на аукціон The Quail Auction у рамках Тижня автомобілів у Монтереї. Автомобіль 1973 року раніше належав автомобільному музею Малліна та має лише 1740 км пробігу. Його оціночна вартість становить 20-30 тисяч доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На аукціоні також продають прототип M35

Історія роторних експериментів Citroёn на цьому не закінчується. На продаж також виставили прототип M35 1970 року – автомобіль, який став своєрідною лабораторією перед появою GS Birotor. Він отримав незвичний кузов 2+2, розроблений Heuliez. Під ним приховуються гідропневматична підвіска та однороторний двигун об'ємом 995 см³.

Citroen виготовив лише 267 екземплярів M35. Автомобілі передавали обраним клієнтам, які фактично виконували роль випробувачів технології у повсякденній експлуатації. Згодом компанія також викуповувала та знищувала частину цих машин. Представлений на аукціоні M35 раніше також перебував у музеї Малліна. Його пробіг становить 18 704 км, а оціночна вартість – $30-40 тисяч.

Два рідкісні Citroёn можуть продати приблизно за 50 тисяч доларів