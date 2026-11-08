На автомобіль впало дерево: хто має заплатити за ремонт і як отримати компенсацію

Як пояснює керуючий партнер АБ "Щеннікова та партнери" Ганна Щеннікова, ключовим є не сам факт падіння дерева: "У таких справах вирішальними зазвичай є три речі: хто відповідав за дерево чи техніку, чиї дії або бездіяльність спричинили пошкодження та чим підтверджено суму збитків".

Хто відповідає за дерево

Насамперед потрібно встановити, кому була передана територія, на якій росло дерево, і хто мав обов'язок доглядати за зеленими насадженнями.

Це може бути комунальне підприємство, управляюча компанія, ОСББ, підприємство чи установа, власник або користувач земельної ділянки. На безхазяйних територіях і пустирях відповідальність може покладатися на орган місцевого самоврядування.

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Тому автоматично подавати претензію або позов до міської ради лише тому, що дерево росло у місті, неправильно.

"Не обмежуйтеся позовом до міської ради лише тому, що майно комунальне: встановіть документи про фактичне утримання, користування й розподіл обов'язків", - радить Ганна Щеннікова.

Суди вже стягували понад 150 тисяч гривень

У матеріалах наведена справа № 686/3495/25, у якій апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення з управляючої компанії 150 590 грн матеріальної та ще 5 000 грн моральної шкоди.

Компанія не змогла надати доказів щорічного обстеження дерева або належно пояснити причину його падіння.

Важливо й те, що пориви вітру до 20 м/с суд у цьому випадку не визнав непереборною силою, зокрема через відсутність доказів належного догляду за деревом.

В іншій справі, яку у 2023 році розглядав Хмельницький апеляційний суд, із міського департаменту стягнули 48 415 грн матеріальних та 4 000 грн моральних збитків. Суд встановив, що дерево росло на землі громади, перебувало на обліку департаменту, а саме департамент відповідав за його утримання.

Але іноді компенсації справді може не бути

Сильний вітер не означає автоматичного звільнення балансоутримувача від відповідальності. Проте справді надзвичайні погодні явища можуть бути визнані непереборною силою.

В одному з наведених судових рішень власнику автомобіля відмовили у компенсації після падіння дерева на дорозі, оскільки він не довів бездіяльності лісового господарства та причинного зв'язку, а погодні умови суд визнав непереборною силою.

Юрист EvrikaLaw Ольга Брус звертає увагу, що звичайного посилання на негоду недостатньо: "Відповідальна особа майже завжди посилатиметься на "стихію", але звичайний сильний вітер не є непереборною силою; звільнити від відповідальності може лише справді надзвичайне явище".

Не прибирайте дерево і не переставляйте автомобіль

Одна з найважливіших речей після події - не поспішати звільняти автомобіль від гілок та не переставляти його до фіксації обставин.

Потрібно зробити фото й відео загального плану, розташування машини, дерева та пошкоджених деталей. Особливо корисно сфотографувати місце зламу дерева, пень, гнилу серцевину, тріщини, сухі гілки чи інші ознаки аварійного стану.

"Гниль, сухостій, дупла чи тріщини є головним доказом того, що дерево було аварійним", - пояснює Ольга Брус.

Варто також зафіксувати адресу, час та контакти очевидців.

Поліцію краще викликати навіть на парковку

Юристи радять повідомити поліцію за номером 102, щоб факт події та пошкодження автомобіля був зафіксований офіційно.

Важливо простежити, щоб у матеріалах було зазначено конкретне місце падіння дерева та пошкодження автомобіля.

Окремо бажано зафіксувати, що машина була припаркована без порушення Правил дорожнього руху. Це може стати важливим аргументом, оскільки відповідач у суді може посилатися на те, що автомобіль стояв на газоні або під заборонним знаком.

Погоду теж краще підтвердити документально

Якщо під час падіння дерева був сильний вітер, варто отримати інформацію про погодні умови у відповідний день.

Це допоможе відокремити звичайну негоду від справді надзвичайного погодного явища, яке потенційно може бути визнане непереборною силою.

Водночас навіть сильна негода не обов'язково звільнить відповідального, якщо дерево давно перебувало в аварійному стані та мало бути видалене раніше.

Як знайти балансоутримувача

Наступний крок - письмово звернутися до органу місцевого самоврядування, профільного департаменту, управителя будинку або ОСББ.

У запиті потрібно з'ясувати, кому передана територія, хто відповідає за зелені насадження, чи проводилися обстеження дерева, чи складалися акти про його стан та чи видавалися приписи або дозволи на обрізання чи видалення.

Ольга Брус зазначає, що інформацію про балансоутримувача можна отримати через запит на публічну інформацію, відповідь на який має надаватися не пізніше п'яти робочих днів.

Авто краще не ремонтувати одразу

До належної фіксації збитків починати ремонт небажано. Власнику варто замовити оцінку або автотоварознавче дослідження. Якщо ремонт необхідно почати терміново, потрібно максимально детально сфотографувати пошкодження та зберегти рахунки, акти виконаних робіт, чеки за запчастини та інші документи.

Перед проведенням оцінки юристи радять запросити представника майбутнього відповідача на огляд. Ольга Брус рекомендує зробити це телеграмою або рекомендованим листом з описом вкладення за 3-5 днів.

Це зменшує ризик того, що в майбутньому результати оцінки спробують оскаржити через відсутність представника балансоутримувача.

Вимагати можна не лише гроші за кузовний ремонт

Розмір збитків підтверджується звітом про оцінку або висновком автотоварознавчої експертизи.

До вимоги можуть входити реальна вартість відновлювального ремонту, запчастини та роботи, витрати на евакуатор і проведення оцінки. За наявності відповідних підстав можна заявляти й вимогу про компенсацію моральної шкоди.

Після збору документів відповідальному підприємству або органу надсилають письмову претензію із сумою вимоги та строком для добровільної компенсації.

Якщо добровільно не платять

У такому випадку наступний крок - позов до суду. Власникові автомобіля потрібно показати, хто саме мав доглядати за деревом, у чому полягала дія або бездіяльність цієї особи чи підприємства, як вона пов'язана з падінням дерева та чим підтверджується сума збитків.

Загальний строк позовної давності становить три роки, але відкладати збір доказів не варто. Стан дерева після падіння швидко змінюється, його можуть прибрати, а важливі сліди зникають.

З КАСКО все може бути простіше

Якщо автомобіль застрахований за КАСКО і така подія входить до покриття договору, власнику може бути простіше звернутися до власної страхової компанії.

Після виплати страховик сам отримує право вимагати ці гроші від винної особи в порядку суброгації.

Тобто з'ясовувати стосунки з балансоутримувачем дерева в такому випадку вже може страхова компанія.