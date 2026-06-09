На автомобілях BMW водії вже проїхали понад 200 мільйонів кілометрів без рук на кермі

BMW повідомила про важливий рубіж для своєї системи допомоги водієві Highway Assistant: автомобілі клієнтів марки вже подолали понад 200 мільйонів кілометрів у режимі руху без рук на кермі. Ця функція доступна у кількох моделях BMW, зокрема у 5 Series, 7 Series, iX, X5, X6, X7, XM, а також у новому електричному BMW iX3.

До речі в Україні пройшла грандіозна презентація BMW iX3

Що вміє BMW Highway Assistant

BMW Highway Assistant дозволяє їхати автомагістраллю без необхідності постійно тримати руки на кермі. Система працює на швидкості до 130 км/год і бере на себе поздовжнє та поперечне керування автомобілем. Тобто машина сама підтримує швидкість, дистанцію, смугу руху та траєкторію.

Важлива деталь: це не повний автопілот. Водій усе одно залишається відповідальним за рух і має бути готовим втрутитися в будь-який момент. Але на довгій трасі така система суттєво знижує втому, особливо коли мова йде про монотонні ділянки автобанів чи магістралей.

BMW також реалізувала автоматизовану зміну смуги. Якщо автомобіль бачить можливість для перестроювання, водій може підтвердити маневр поглядом. Тобто не треба натискати окремі кнопки чи активно втручатися у керування — достатньо подивитися у відповідному напрямку, і система виконає перестроювання за безпечних умов.

Система працюватиме у більш ніж 20 країнах Європи

Досі Highway Assistant попереднього покоління був доступний у Німеччині, США та Канаді. Нова генерація системи значно розширює географію використання в Європі.

Починаючи з нового BMW iX3, а згодом і в наступних моделях, зокрема BMW i3 та BMW 7 Series, клієнти зможуть користуватися hands-free рухом на придатних маршрутах у понад 20 європейських країнах. Серед них — Німеччина, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція та країни Бенілюксу.

Згодом до переліку мають додатися Велика Британія, Ірландія, Іспанія та Португалія. У Північній, Східній та Південно-Східній Європі функція з’явиться пізніше. Для українських власників BMW це означає, що технологія поки що радше європейська історія для подорожей за кордоном, але напрямок розвитку зрозумілий.

Від в’їзду на магістраль до з’їзду з неї

У новому поколінні Highway Assistant став не просто системою утримання автомобіля в смузі. Якщо активна навігація BMW Maps, автомобіль може допомагати водієві від в’їзду на автомагістраль до з’їзду з неї. У BMW це називають логікою entry-2-exit.

Тобто система краще розуміє маршрут, з’їзди, розв’язки та потрібні перестроювання. Для водія це має виглядати як більш природна підтримка на всій швидкісній ділянці, а не просто як окрема функція “їхати рівно по смузі”.

Саме тут BMW намагається показати відмінність свого підходу. Компанія робить акцент не на тому, що машина замінює водія, а на тому, що вона співпрацює з ним. У нових моделях це називають BMW Symbiotic Drive.

Водій може втрутитися без вимкнення системи

Одна з цікавих особливостей нової генерації — більш природна взаємодія між людиною та електронікою. Коли система допомоги активована, водій може прискорити автомобіль, підрулити або пригальмувати без того, щоб Highway Assistant одразу повністю вимкнувся.

У багатьох автомобілях асистенти працюють за принципом “або я, або ти”: трохи активніше торкнувся керма — система відключилась. BMW хоче зробити це м’якше. Автомобіль має сприймати дії водія не як конфлікт, а як частину спільного керування.

Це важливо для довіри. Адже водій не повинен боятися втручатися у роботу системи. Навпаки, він має розуміти, що у будь-який момент може скоригувати рух, а електроніка залишиться зрозумілою і прогнозованою.

Безпека тримається не лише на камерах

BMW окремо наголошує, що hands-free рух базується на спеціальній концепції безпеки. Автомобіль використовує камери, високоточні карти та резервні системи для визначення смуги й позиції машини на дорозі.

Бічні камери постійно перевіряють, чи автомобіль залишається по центру смуги. Окремий safety-чип в ADAS-комп’ютері контролює, чи всі системи працюють коректно. Це потрібно саме для того, щоб hands-free режим не залежав від одного датчика або одного джерела даних.

Але найважливіший елемент безпеки все одно сидить за кермом. Камера в салоні стежить, чи водій уважний і готовий взяти керування на себе. Система аналізує напрямок погляду, стан очей і рухи голови. Якщо автомобіль бачить, що водій відволікся або умови вже не підходять для руху без рук, він просить повернути руки на кермо.

Наприклад, така вимога може з’явитися перед з’їздом з автомагістралі або в ситуації, де hands-free режим уже не є доречним.

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Це все ще SAE Level 2

Попри вражаючий пробіг у 200 мільйонів кілометрів без рук на кермі, BMW Highway Assistant залишається системою рівня SAE Level 2. Тобто автомобіль може одночасно керувати швидкістю, дистанцією та напрямком руху, але відповідальність не переходить до машини.

Це принципова різниця. Водій не може спати, читати книгу чи повністю ігнорувати дорогу. Highway Assistant — це дуже просунутий асистент для автомагістралей, а не автономний автомобіль у юридичному сенсі.

Саме тому BMW робить акцент на симбіозі людини й системи. Машина допомагає, але не забирає роль водія остаточно.

Чому 200 мільйонів кілометрів — важлива цифра

Для автовиробника реальний пробіг клієнтів важливіший за лабораторні демонстрації. Одне діло — показати систему на полігоні або під час короткого медіатесту. Інше — коли власники щодня користуються нею на звичайних дорогах, у різних країнах, з різним трафіком і погодою.

У BMW кажуть, що понад 200 мільйонів кілометрів hands-free руху підтверджують надійність і практичну користь Highway Assistant у повсякденному житті. І це справді сильний аргумент. Бо майбутнє автономного водіння залежить не лише від того, наскільки ефектно технологія виглядає в презентації, а від того, чи готові люди довіряти їй щодня.

Для України ця історія поки що має більше технологічне значення. Але вона добре показує, куди рухаються преміальні автовиробники: не до різкого стрибка у повний автопілот, а до поступового розширення зон, де автомобіль може безпечно брати на себе частину роботи водія.

І новий BMW iX3, який уже став носієм наступного покоління систем допомоги, якраз показує цей напрямок: більше автоматизації, більше зрозумілої взаємодії з водієм і менше втоми на довгих швидкісних маршрутах.