На BMW 5-Series обіцяв довезти до білоруського кордону: скільки водій хотів за "послугу"

Про викриття схеми повідомили у Державній прикордонній службі України. Операцію провели прикордонники 4-го загону спільно зі співробітниками СБУ, Національної поліції та прокуратури.

За поїздку на BMW просили 8000 доларів

За даними слідства, схему організував 44-річний житель Дніпра. Свої послуги він оцінював у 8000 доларів з однієї людини.

Організатор нібито обіцяв перевезти чоловіка з Харкова на Рівненщину на BMW 5-Series. Після автомобільної частини маршруту клієнта мали приєднати до групи, яка планувала пішки перетнути українсько-білоруський кордон поза офіційними пунктами пропуску.

BMW 5-Series, на якому обіцяли довезти до кордону. Фото ДПСУ

Учасникам схеми заздалегідь радили придбати військовий одяг і брати із собою лише найнеобхідніше. Частину маршруту вони мали долати пішки.

Затримали під час передачі першого траншу

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання першої частини обумовленої суми — 4000 доларів.

Під час затримання вилучили гроші, мобільний телефон і BMW 5-Series, який, за версією слідства, використовувався для перевезення учасників схеми.

Автомобіль може бути визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. Подальшу долю BMW, зокрема питання арешту або можливої конфіскації, визначатиме суд.

Підозрюваного взяли під варту

Затриманому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Остаточне рішення щодо вини підозрюваного та подальшої долі вилученої BMW 5-Series ухвалюватиме суд.