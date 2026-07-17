На Буковині чоловік торгував контрафактним соляркою майже рік: ніхто не бачив, не чув, не реагував

За даними слідства, чоловік майже рік торгував дизельним пальним через автозаправну станцію, не маючи необхідних документів для законної діяльності. Сировину невідомого походження він купував у невстановлених осіб за заниженими цінами, зберігав у резервуарах АЗС та продавав місцевим водіям.

Про спритного ділка йдеться в релізах детективів регіонального БЕБ та Чернівецької обласної прокуратури.

Працював поза обліком

Слідство встановило, що під час продажу пального розрахунки з клієнтами проводилися без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки на автозаправній станції та в місцях зберігання пального. Загалом вилучили майже три тонни дизельного пального.

Підозрюваний організував збут контрафактного пального через автозаправну станцію в Дністровському районі. Фото: БЕБ Чернівецької області

Експертиза підтвердила невідповідність стандартам

За результатами експертиз встановлено, що вилучене дизельне пальне не відповідало вимогам державного стандарту ДСТУ та технічному регламенту щодо дизельного пального ЄВРО-5 за ключовими показниками якості.

Справу передали до суду

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області. Наразі обвинувальний акт (ч. 1 ст. 204 КК України) скеровано до суду.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.