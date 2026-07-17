На Буковині чоловік торгував контрафактним соляркою майже рік: ніхто не бачив, не чув, не реагував

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Майже рік автозаправна станція у селі Рукшин продавала неякісне дизельне пальне
За даними слідства, чоловік майже рік торгував дизельним пальним через автозаправну станцію, не маючи необхідних документів для законної діяльності. Сировину невідомого походження він купував у невстановлених осіб за заниженими цінами, зберігав у резервуарах АЗС та продавав місцевим водіям.
Про спритного ділка йдеться в релізах детективів регіонального БЕБ та Чернівецької обласної прокуратури.
Працював поза обліком
Слідство встановило, що під час продажу пального розрахунки з клієнтами проводилися без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.
У межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки на автозаправній станції та в місцях зберігання пального. Загалом вилучили майже три тонни дизельного пального.
Підозрюваний організував збут контрафактного пального через автозаправну станцію в Дністровському районі. Фото: БЕБ Чернівецької області
Експертиза підтвердила невідповідність стандартам
За результатами експертиз встановлено, що вилучене дизельне пальне не відповідало вимогам державного стандарту ДСТУ та технічному регламенту щодо дизельного пального ЄВРО-5 за ключовими показниками якості.
Справу передали до суду
Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області. Наразі обвинувальний акт (ч. 1 ст. 204 КК України) скеровано до суду.
Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.