На Буковині викрили адвоката та його спільників, котрі організували бізнес на гуманітарних автівках

Як повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі та Нацполіції, благодійні фонди були оформлені на підставних осіб.

Організатори забезпечили їх державну реєстрацію, відкриття банківських рахунків, створення електронних цифрових підписів, сторінок у соцмережах та інших необхідних реквізитів.

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Формальні керівники благодійних організацій отримували за це винагороду.

Автомобілі продавали після перетину кордону

За даними слідства, упродовж липня-грудня 2025 року учасники схеми ввезли через пункти пропуску Чернівецької та Львівської митниць вісім транспортних засобів загальною вартістю понад 4,2 млн грн. Серед них були позашляховики, мікроавтобуси та великогабаритні вантажівки.

Щоб уникнути сплати митних платежів, до митних органів подавали документи із неправдивими відомостями про те, що транспорт призначений для благодійних організацій.

Насправді ж після перетину кордону автомобілі передавали третім особам для особистого користування або ведення господарської діяльності, а частину продавали за готівку.

Схему підозрювані організовували власноруч, але нічого нового вони не придумали. Фото: з матеріалу кримінального провадження

Підозра і застави

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили транспортні засоби, документацію та інші докази ймовірної протиправної діяльності.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави — понад 260 тис. грн кожному. Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу СБУ та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, процесуальне керівництво забезпечує Чернівецька обласна прокуратура.