На Буковині за 500 метрів до кордону перехопили Renault Trafic: стоячих пасажирів водій не віз

За даними Чернівецької обласної прокуратури та Чернівецького прикордонного загону, 24-річний житель Дніпропетровської області виконував роль водія у схемі незаконного переправлення чоловіків за межі України.

На початку серпня він зібрав шістьох "клієнтів" із Київської, Одеської та Чернівецької областей, після чого на мікроавтобусі Renault Trafic вирушив у напрямку прикордоння Дністровського району.

Інструктаж дорогою

За версією слідства, щоб не потрапити на перевірку, водій змінив маршрут, польовими дорогами об'їхав прикордонний контрольний пост та продовжив рух у бік державного кордону.

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Під час поїздки водій не лише перевозив пасажирів, а й пояснював їм маршрут, порядок дій та правила поведінки під час незаконного перетину кордону.

Втім завершити поїздку не вдалося. Автомобіль зупинили правоохоронці, коли до кордону залишалося щонайбільше 500 метрів.

Фактично на самісінькому кордоні усіх пасажирів та водія мікроавтобуса Renault Trafic було поліція й прикордонники попросили на вихід. Фото: поліція Чернівецької області

Квиток до Молдови – до 14 тисяч доларів

За інформацією слідства, кожен із шістьох чоловіків заплатив організаторам незаконної схеми від 7 до 14 тисяч доларів США за переправлення до Молдови.

Наразі правоохоронці встановлюють організаторів каналу та інших осіб, причетних до його роботи.

Що загрожує водію

Перевізнику вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 260 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дністровського районного відділу поліції за оперативного супроводу 31 прикордонного загону.