На чому найдешевше їздити у вересні: свіже порівняння бензину, дизеля, газу та електрики

Фахівці Інституту досліджень авторинку оновив розрахунок вартості 100 км пробігу для різних силових установок. Як і в попередніх дослідженнях, за основу взяли Volkswagen Golf VII FL, що дозволяє мінімізувати вплив різниці у масі, аеродинаміці та конструкції автомобілів.

Скільки коштують 100 км у вересні 2026

Вартість 100 км для Volkswagen Golf з різними силовими установками та джерелами енергії, грн. Дані Інституту досліджень авторинку

Електромобіль залишається поза конкуренцією

Якщо електромобіль заряджати вдома за нічним тарифом, 100 км обходяться лише у 38 гривень. За денним тарифом витрати подвоюються до 76 гривень, але навіть у цьому випадку різниця з автомобілями на бензині чи дизелі залишається величезною.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На публічних зарядних станціях перевага електромобіля вже не настільки драматична. За розрахунками ІДА, 100 км на повільній AC-станції коштують 333 гривні, а на швидкій DC-зарядці - 403 гривні.

Тобто домашня розетка залишається головним аргументом на користь електромобіля з точки зору щоденних витрат. Раніше Auto24 також порівнював вартість 100 км для електромобіля та бензинового авто, і нинішні цифри ще раз показують, наскільки важливим є місце заряджання.

Газ більше не дає колишньої економії

Автомобіль із ГБО у вересні потребує приблизно 491 гривню на 100 км. Це найвигідніший варіант серед автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, але відрив від бензину вже далеко не такий великий, як кілька років тому.

У порівнянні з бензиновим Golf економія становить близько 18%. При цьому власник автомобіля з ГБО отримує додаткове обладнання, важчий балон та потребу в його періодичному обслуговуванні.

Раніше Auto24 уже показував, як електромобіль за витратами на 100 км випереджає автомобіль із ГБО, і вересневий розрахунок підтверджує цю тенденцію.

Дизель різко наблизився до бензину

Дизельний Golf у вересні витрачає на 100 км близько 528 гривень. Це на 39 гривень більше, ніж місяцем раніше.

Причина очевидна - дизельне пальне стрімко дорожчає. На українських АЗС середня ціна вже перевищує 94 гривні за літр, а на окремих станціях літр дизеля коштує майже 100 гривень.

Для дизельних автомобілів це особливо неприємна зміна, адже саме низькі витрати пального традиційно були однією з головних причин їхньої популярності.

Бензин найдорожчий

Бензиновий Golf у цьому порівнянні став найдорожчим. Сто кілометрів пробігу тепер коштують близько 595 гривень, що на 28 гривень більше, ніж місяцем раніше.

Таким чином, між бензином і дизелем різниця вже становить лише 67 гривень на 100 км. А от ГБО дозволяє заощадити близько 104 гривень порівняно з бензиновою версією.

Ще сильніше розрив збільшується, якщо порівнювати автомобілі з ДВЗ із електромобілем на домашній зарядці. 595 гривень за бензин проти 38 гривень за нічну електроенергію - це різниця більш ніж у 15 разів.

Дизель дорожчає не лише для автомобілістів

Подорожчання дизельного пального має значно ширші наслідки, ніж просто збільшення витрат власників дизельних легковиків.

Дизель є основним паливом для вантажівок, автобусів, спецтехніки, будівельних машин та значної частини комерційного транспорту. Тому дорожче дизпаливо зрештою може відобразитися і на вартості перевезень, логістиці, а через неї - на цінах товарів та послуг.

Це вже не перший різкий рух цін на українському паливному ринку. У серпні Auto24 писав про наслідки стрибка вартості пального для ринку вживаних автомобілів.

Публічні зарядки поки не дорожчають

На цьому тлі тарифи на заряджання електромобілів залишилися практично без змін. У вересневому розрахунку ІДА 100 км на AC-зарядці коштують 333 гривні, а на DC - 403 гривні.

Це важливо, оскільки саме висока ціна публічної зарядки є головним недоліком електромобіля для тих водіїв, які не можуть заряджати машину вдома. Водночас навіть швидка зарядка зараз обходиться дешевше, ніж 100 км на бензиновому Golf.

Що не враховує цей розрахунок

Цифри ІДА показують лише прямі витрати на енергію для руху автомобіля. Тут немає амортизації, втрати вартості машини, страхування, податків та вартості планового технічного обслуговування.

Не враховані також витрати на шини, гальма та інші компоненти, які зношуються під час експлуатації. Для електромобілів окремо не враховано втрати під час заряджання та енергію, необхідну для підтримання температурного режиму батареї.

Тому це не порівняння повної вартості володіння автомобілем, а саме відповідь на просте питання: скільки грошей потрібно витратити на енергію, щоб проїхати 100 кілометрів.