У Grand Theft Auto VI гравці повернуться до Vice City та вирушать у вигаданий штат Леоніда. Як свідчать офіційні матеріали Rockstar Games, автомобілі знову відіграватимуть помітну роль у світі гри. Частину машин ще до релізу показали у трейлерах та на скриншотах.

У GTA автомобілі мають власні марки й назви, а їхній дизайн часто поєднує риси кількох реальних моделей. Нижче — найцікавіші з уже показаних машин. Зіставлення з серійними автомобілями наведено за ідентифікацією профільного каталогу GTABase: це оцінка схожості, а не перелік ліцензованих моделей від автовиробників.

Пікап Джейсона: знайомство починається з Ford Ranchero

Один із найпомітніших автомобілів нової гри — Vapid Ganado ’70, особиста машина Джейсона Дюваля. Цей пікап з’являється у промоматеріалах поруч із головними героями та неодноразово потрапляє у другий трейлер.

За його основу взяли Ford Ranchero 1970 року, додавши риси Mercury Cougar 1969–1970 років.

Тут добре видно саму ідею Ranchero: легкові пропорції, довгий капот, двомісна кабіна та відкритий вантажний кузов. Ganado суттєво відрізняється від сучасних високих пікапів і запам’ятовується саме своїм низьким силуетом.

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Ferrari та Lamborghini: італійська класика повертається

Серед офіційно названих автомобілів є ’95 Grotti Cheetah (на фото угорі). Rockstar показує цю машину в матеріалах Ultimate Edition.

У її зовнішності GTABase впізнає Ferrari Testarossa та 512 BB — низькі італійські спорткари з широкою задньою частиною кузова. Для Vice City, де в кадрі постійно з’являються пальми та приморські дороги, така модель виглядає цілком доречно.

Ще один знайомий силует — Pegassi Infernus Classic. Найочевидніша асоціація тут із Lamborghini Diablo, хоча каталог також відзначає елементи Cizeta V16T і Ferrari Testarossa. Це характерний для GTA підхід: загальний образ легко впізнати, але окремі деталі ведуть до різних реальних автомобілів.

Porsche 911 під назвою Pfister

Шанувальники Porsche знайдуть у показаному автопарку Pfister Comet S2 Cabrio. Його головним реальним прототипом GTABase називає Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Відкритий кузов і характерні пропорції роблять цю машину однією з найпростіших для впізнавання. Водночас знайомий вигляд ще не означає, що ігрова модель повторюватиме характеристики справжнього 911. Comet S2 Cabrio вже відомий гравцям GTA Online, а тепер його показали й у матеріалах шостої частини.

Dodge Viper та Chevrolet Corvette: два різні американські спорткари

Bravado Banshee — давній знайомий шанувальників серії. Назва зустрічалася ще у GTA III, а головним джерелом натхнення для дизайну залишається Dodge Viper. Його образ упізнається за довгим капотом та зміщеною назад кабіною.

Поруч із ним у GTA 6 з’явиться Invetero Coquette D10, у якому легко побачити Chevrolet Corvette C8. Пропорції тут уже інші: коротша передня частина та виразний об’єм кузова позаду салону. Тож навіть у межах американських спорткарів розробники показали машини з дуже різною зовнішністю.

BMW: сучасне купе та класична «трійка»

За компактні німецькі купе відповідає Übermacht Cypher. За ідентифікацією GTABase, його основний прототип — BMW M2 покоління F87.

Окремі елементи також нагадують BMW M6 та M8. Це ще один приклад того, як дизайнери збирають власну модель із добре знайомих автомобільних рис.

Тим, кому ближча класика, варто придивитися до Übermacht Sentinel Classic. У ньому впізнається BMW M3 покоління E30. Кутастий кузов і компактні пропорції помітно відрізняють цю машину від сучасних спортивних моделей.

Dodge Challenger із домішкою Mustang та Camaro

Американські маслкари представляє, зокрема, Bravado Gauntlet Hellfire. Головним прототипом GTABase називає Dodge Challenger SRT Demon 2018 року. Водночас у дизайні відзначають риси Chevrolet Camaro п’ятого покоління та Ford Mustang шостої генерації.

Це велике дводверне купе з масивним кузовом і довгим капотом. Зовнішність відразу підказує, до якого автомобільного класу воно належить. А от порівнювати його розгін чи керованість із реальним Demon до перевірки фінальної гри зарано.

Великі машини: від Ford F-150 до «Гелендвагена»

У сучасних пікапах також є знайомі риси. Vapid Caracara 4x4 нагадує Ford F-150 Raptor другого покоління. На відміну від низького Ganado Джейсона, це високий пікап із великою кабіною та значно масивнішими пропорціями. Він уже з’являвся у GTA Online і присутній у промоматеріалах GTA 6.

Benefactor Dubsta впізнають і ті, хто не стежить за американським автопромом: його основним прототипом є Mercedes-Benz G-Class. Кутастий силует зберігає образ знайомого «Гелендвагена», хоча назва та деталі кузова у гри власні.

Яка найшвидша?

Це лише частина автомобілів, які вже можна побачити у матеріалах нової GTA. Перелік показаних машин не варто сприймати як остаточний каталог усього транспорту гри.

Так само зовнішня схожість із Ferrari, BMW чи Dodge не дає відповіді, яка машина буде найшвидшою. Порівняння розгону, максимальної швидкості та керованості потребуватиме перевірки у фінальній версії GTA 6.