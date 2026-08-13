На Дніпропетровщині чиновники обласного рівня "заникали" на ремонті доріг майже 400 мільйонів гривень

За матеріалами досудового розслідування НАБУ, серед обвинувачених – колишні посадовці Дніпропетровської обласної державної адміністрації та керівник приватної компанії.

Про дії, що підпадають під злочинні, розповіли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Як працювала схема

Слідство встановило, що у 2022 році фігуранти справи нібито створили умови для першочергового фінансування робіт, що мала виконувати пов’язана з ними юридична особа.

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На момент описаних подій йшлося про такі посади:

голова Дніпропетровської ОДА;

заступник голови Дніпропетровської ОДА;

начальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівник суб’єкта господарської діяльності.

Для цього, за даними САП, було організовано обстеження доріг та складання дефектних актів, після чого фінансування збільшили за рахунок коштів місцевого бюджету.

Одночасно роботи, які фактично передбачали ремонт доріг, оформлювалися як експлуатаційне утримання автомобільних доріг. За даними слідства, така зміна виду робіт давала можливість отримати фінансування першочергово.

Водночас в умовах воєнного стану витрати на поточний та капітальний ремонт доріг відповідно до чинного законодавства могли здійснюватися лише в останню чергу.

Вартість робіт штучно збільшили

За версією слідства, витрати на відповідне обслуговування доріг безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн.

Саме на цю суму згодом уклали договори на виконання робіт із компанією, яку слідство пов’язує з тодішнім головою Дніпропетровської ОДА.

У чому полягає збиток

Проведені експертизи, за даними САП, підтвердили завищення вартості матеріалів більш ніж на 392 млн грн. Частину цих коштів, як встановило слідство, надалі перерахували на рахунки інших компаній, пов’язаних з обвинуваченими.

Ключові цифри:

1,5 млрд грн – загальна сума договорів на відповідні дорожні роботи;.

392 млн грн+ – сума, на яку, за висновками експертиз, було завищено вартість матеріалів;

4 особи – кількість обвинувачених, щодо яких обвинувальний акт направлено до суду.

Яка стаття Кримінального кодексу

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння майном або коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Обвинувальний акт уже направлено до суду. Надалі саме суд має встановити, чи були обвинувачені винними у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Одного фігуранта судити не можна

Щодо ще одного учасника справи прокурор САП прийняв рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з його смертю.

Водночас до суду подано позов про стягнення з його близьких осіб необґрунтованих активів на суму понад 19 млн грн.