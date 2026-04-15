На дорозі біля Львова зводять габіонну стіну: від кого буде оборона

На замовлення комунального підприємства «Львівавтодор» на цій ділянці дороги споруджують підпірну стінку, яка укріпить небезпечний схил.

Про новий будівельний об’єкт на карті міста повідомила мерія на своєму сайті.

Читайте також Біля Львова випробували міст на міцність: що виявили експерти



Проєкт реалізує підрядна компанія "Автомагістраль-Південь". Вона вже добре себе зарекомендувала на інших дорожніх об’єктах Львівщини, у тому числі й у швидкій та якісній реконструкції автомагістралі до пункту пропуску на кордоні.

Що саме робиться на цій локації?

На складній ділянці біля лісового схилу дорожники зводять габіонну підпірну стінку. Це – конструкція з металевих сіток, заповнених камінням. Вона має стабілізувати ґрунт і запобігти можливим зсувам на дорогу.

Роботи буде виконано в кілька етапів. Спочатку готують основу, далі монтують каркаси, після чого їх вручну заповнюють камінням і жорстко фіксують між собою.

На земляних операціях працює техніка, але каміння вкладається вручну. Фото: мерія Львова

Операційний процес виконується вручну

Наразі на об’єкті одночасно триває підготовка основи та безпосереднє зведення нової стінки. Уздовж схилу вже видно перші яруси габіонів, між конструкцією та ґрунтом укладено геотекстиль для додаткової стабілізації.



"Це поетапний і кропіткий процес. Спершу готуємо основу, далі встановлюємо каркаси, після чого кожен елемент вручну заповнюється камінням і фіксується. Так ми посилюємо стійкість схилу на в’їзді до Львова з боку Винників, – зазначили в ЛКП "Львівавтодор".

Рух транспорту сповільнений

Через роботу чималої кількості великогабаритної техніки на цій ділянці дороги впроваджено реверсний рух. Він регулюється в автоматичному режимі світлофорами з обох боків.

Читайте також Пішохода оштрафували, але він оскаржив рішення поліцейських та виграв суд



Перекриття вводять частинами, щоб мінімізувати затримки транспорту. Щоправда, швидкість тут відчутно впала.



Загалом мова йде про укріплення схилу на ділянці довжиною близько 500 метрів. Роботи виконують поетапно відрізками по 100–150 метрів, що не так сильно гальмує рух.