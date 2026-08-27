На фронті випробовують роботів зі спареними автоматами Калашникова

Розробку створили за технічним завданням кластера оборонних інновацій Brave1. Проєкт отримав грантове фінансування, а шлях від концепції до готового прототипу зайняв менш як шість місяців.

Про новацію у сегменті НРК та його озброєння йдеться у релізі Міноборони України.

Що це за роботизований комплекс

В основі комплексу – чотириколісне шасі із захищеним корпусом і безповітряними шинами (air-free). За задумом розробників, така конструкція має витримувати уламки, кулі та проколи шин, а також дозволяти комплексу пересуватися складною місцевістю.

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На шасі встановлена спарена турель. Вона використовує одночасно два автомати. Це має забезпечувати більшу щільність вогню під час бойових дій проти ворожої піхоти.

Водночас саму турель можна встановлювати не лише на цю платформу, а й на інші колісні та гусеничні наземні роботизовані комплекси.

Такі гумові колеса дають м'який хід, що при стрільбі в русі менше збиває приціл, і не бояться проколів від куль та гострих уламків. Фото: сайт Міноборони України

Чому використали звичайні автомати

Одна з ключових особливостей розробки – використання вже поширеної у війську стрілецької зброї.

Це дозволяє не створювати окрему складну систему озброєння для робота, а адаптувати наявні автомати під дистанційне керування.

За даними Міноборони, такий підхід має здешевити виробництво і спростити масштабування роботизованих комплексів.

Звичайні автомати Калашникова радянського зразка адаптовано під дистанційно керований модуль – все просто, не дуже дорого і, головне, результативно в протистоянні ворожій піхоті. Фото: сайт Міноборони України

Робота на передовій

Нові НРК уже випробовують кілька підрозділів Сил оборони України безпосередньо в бойових умовах.

Зокрема, є підтверджені випадки застосування комплексів Центром спеціальних операцій "А" СБУ проти ворожих засідок із дронами – "ждунами".

Це важливий етап для подібних розробок: після полігонних тестів система перевіряється вже в умовах реального фронту, де на її роботу впливають рельєф, зв'язок, уламки, вогневий вплив та інші фактори.

Роботів хочуть відправити туди, де небезпечно людям

У Міноборони наголошують, що розвиток наземних роботизованих комплексів має насамперед зменшувати ризики для військових.

Чого-чого, а патронів 7,62 для таких роботизованих комплексів в Україні ще достатньо і ворога буде чим пригощати. Фото: сайт Міноборони України

Ідея полягає в тому, щоб поступово передавати роботам найбільш небезпечні завдання на передовій, мінімізуючи перебування піхоти в зоні прямого вогневого контакту.

За даними відомства, від початку 2026 року українські наземні роботизовані комплекси вже виконали понад 100 тисяч завдань замість військовослужбовців на фронті.

Нові турелі – ще один варіант того, як українські розробники намагаються перетворити цю концепцію на серійний інструмент для війська.