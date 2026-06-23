На Херсонщині розгорнули понад 200 кілометрів антидронових коридорів: скільки всього таких доріг

Лише у Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах будівельники уже облаштували понад 207 кілометрів антидронового захисту. В умовах прифронтового перебування та постійних нальотів ворожих БпЛА такі завдання будівельним підрозділам легкими не назвеш.

Як повідомили в Міноборони, особливу увагу приділили найбільш вразливим дорогам між громадами Херсонщини та маршрутам у самому Херсоні, що і регулярно перебувають під загрозою атак ворожих безпілотників.

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Захист для найнебезпечніших ділянок

Антидронові коридори сприяють безпечному пересуванню військової техніки, постачання підрозділів, евакуацію поранених та доставку необхідних вантажів.

Паралельно з облаштуванням захисту доріг після деокупації правобережної частини Херсонської області відновлено 13 мостових переходів, що мають важливе значення як для оборони, так і для забезпечення життєдіяльності регіону.

Також триває спорудження захисних конструкцій на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу. На двох об'єктах роботи вже завершено.

Будівельники на облаштуванні антидронових коридорів змушені працювати не в робочих спецівках, а в повній бойовій екіпіровці – атаки з повітря тут постійні. Фото: Держспецтрансслужба

Антидронові коридори розгортають і в інших областях

Наразі ще понад 600 кілометрів антидронового захисту облаштовують на критично важливих дорогах Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини та Херсонщини.

Загалом від початку 2026 року в прифронтових регіонах уже створено понад 887 кілометрів антидронових коридорів.

Темпи робіт зросли удвічі+

У Міноборони зазначають, що завдяки нарощуванню спроможностей Держспецтрансслужби темпи облаштування захисту вдалося суттєво прискорити.

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Якщо торік у середньому встановлювали близько 4 кілометрів антидронових сіток на добу, то нині цей показник зріс до 9,2 кілометра.

Крім того, упродовж травня-червня у районах, наближених до лінії фронту, відновили понад 198 кілометрів автомобільних доріг.

У Міністерстві оборони наголошують, що кожен захищений кілометр логістичних маршрутів допомагає зберігати життя військових, забезпечувати безперебійне постачання підрозділів та підтримувати обороноздатність країни.