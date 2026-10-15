На Хмельниччині судитимуть ділків зі Львівщини: везли "туриста" за кордон на авто

Як повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, фігурантами виявилися двоє чоловіків 28 та 29 років, які через популярний месенджер знайшли клієнта у Кам'янці-Подільському.

Всього за 5800 доларів

Ділки запропонували чоловіку мобілізаційного віку повний пакет послуг з релокації до Республіки Молдова поза офіційними пунктами пропуску.

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За 5800 доларів США спільники гарантували комфортну доставку автомобілем до прикордонної зони у Чернівецькій області. У цю суму також входив піший супровід, детальний маршрут та чіткі інструкції щодо легалізації на новій території.

Проте потенційний клієнт виявився свідомим громадянином і після отримання прайсу одразу звернувся до правоохоронців. Далі події розгорталися за класичним сценарієм оперативної розробки.

Обіцяли багато, але без гарантії і це організаторів туру підвело: момент оголошення підозри. Фото: з матеріалів слідства

Затримання та наслідки для організаторів

Згідно з інформацією від Нацполіції, ділки спеціально приїхали зі Львівщини на Хмельниччину, щоб забрати чоловіка у заздалегідь обумовленому місці. Саме під час спроби розпочати цей нелегальний рейс їх затримали на гарячому співробітники СБУ та Держприкордонслужби.

"Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування і передали матеріали до суду. Тепер організаторам автомобільного вояжу до кордону інкримінують серйозну статтю Кримінального кодексу, – зазначають у відомстві.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Крім того, суд може конфіскувати їхнє майно та заборонити займатися певною діяльністю на строк до трьох років.