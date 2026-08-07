На Кіровоградщині працювала нелегальна "служба трансферу" для дезертирів: везли будь-куди за 8 тисяч доларів

За даними слідства, схему організували військовослужбовець та троє цивільних. Вони діяли на території Миколаївської, Дніпропетровської, Київської та Житомирської областей. Про нову викриту схему розповідає Офіс Генерального прокурора.

Автомобіль чекав замовників за межами військової частини у заздалегідь визначеному місці. Після зустрічі їх автівкою перевозили додому або до погоджених схованок.

У ході підготовки логістичної операції куратори зі "служби трансферу" детально інструктували військових, як непомітно залишити частину та оминути контрольно-пропускні пункти. Вартість незаконного "сервісу" становила від 2 до 8 тисяч доларів з людини залежно від маршруту та складності втечі.

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Засновники "служби трансферу" взяли на обслуговування військові частини та навчальні центри у чотирьох областях. Фото: прокуратура України

Під час спецоперації 4 серпня правоохоронці провели 14 обшуків на Кіровоградщині та Черкащині. У підозрюваних вилучили 7,7 тис. доларів готівкою, автомобілі, які використовувалися для перевезення, а також мобільні телефони та інші засоби зв'язку.

Підозру отримали четверо організаторів схеми – військовослужбовець і троє цивільних, а також троє військових, які скористалися їхніми послугами та залишили місце служби. Усіх сімох затримано.

Двом військовослужбовцям суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави. Стосовно інших учасників справи питання запобіжних заходів ще вирішується.