На кордоні з Польщею споруджують дві величезні й давно очікувані стоянки для вантажівок

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Це лише початок робіт, але старт вдалий
Біля "Рави-Руської" передбачено 270 паркомісць, а біля "Краківця" - ще 200. Майданчики призначені для тимчасової зупинки вантажівок, відпочинку водіїв та очікування перед перетином кордону.
Про нові об'єкти для міжнародного логістичного процесу на пожвавлених магістральних напрямках йдеться в релізі Мінрозвитку.
Не просто стоянка
Нові локації мають стати повноцінними зонами очікування. Тут облаштують дорожнє покриття, освітлення, тротуари, смуги в’їзду та виїзду, дорожні знаки й огородження.
Для водіїв передбачені санітарно-побутові приміщення, водопостачання та водовідведення. На майданчику біля "Краківця" вже виконують роботи з облаштування свердловин та дощової каналізації.
Наразі підрядники розчищають територію, переносять інженерні мережі та готують основу для майбутньої інфраструктури.
До введення стоянки в експлуатацію ще доведеться почекати, але початок вже зроблено. Фото: Мінрозвитку
Позитив для перевізників гарантується
Нові стоянки допоможуть впорядкувати потік комерційного транспорту перед пунктами пропуску, зменшити навантаження на під’їзні дороги та зробити очікування кордону безпечнішим і комфортнішим.
Проєкт реалізують у межах європейської програми Connecting Europe Facility (CEF) та ініціативи "Шляхи солідарності ЄС – Україна". Євросоюз співфінансує роботи – його частка оплати становить до 50%.
В Україні планують розвивати подібні сервісні зони й біля інших пунктів пропуску. Першу таку локацію вже облаштували біля Рені на Одещині.