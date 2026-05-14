На кордоні затримали Mercedes із двома VIP-пасажирами зі Львівщини: обоє чи то мандрували, чи то тікали

Обох фігурантів затримали фактично "на виїзді". За даними Управління СБУ та прокуратури Львівської області, 35-річна директорка однієї з центральних лікарень Львівщини разом із медсестрою організували схему оформлення фіктивних інвалідностей військовозобов’язаним.

Слідство вважає, що за 9,5 тисячі доларів медики готували пакет підроблених документів із вигаданими діагнозами.

Читайте також "Нелегальний туризм" у погонах: у схемах втеч ухилянтів почастішав "армійський слід"

Вилучили розкішні авто та великі суми готівки

Довідки передавали на розгляд експертної комісії, яка ухвалювала рішення про встановлення III групи інвалідності строком на рік. Такий статус дозволяв чоловікам уникати мобілізації.

Вилучили готівку та елітний автопарк у медикині лише одного невеличкого райцентру, яких в Україні 136. Фото: прокуратура, СБУ Львівщини



Під час обшуків у фігуранток вилучили медичну документацію, чорнові записи, понад 270 тисяч доларів, близько 35 тисяч євро та понад 800 тисяч гривень. Також правоохоронці вилучили кілька дорогих автомобілів.

Читайте також Перевізник ухилянтів прикривався посвідченням учасника Тероборони



Обом медпрацівницям уже повідомлено про підозри за статтями щодо перешкоджання діяльності ЗСУ та одержання неправомірної вигоди.

Затримання біля кордону

Паралельно правоохоронці затримали керівника одного з комунальних підприємств Самбора, якого підозрюють у спробі надати хабар посадовцю. Про це, зокрема, повідомляє Lviv.Media.

Чоловіка разом із супутницею зупинили неподалік пункту пропуску на виїзді з України. Пересувалися вони на елітному Mercedes S-Class, який, за даними місцевих медіа, відсутній у декларації посадовця.



Слідство вважає, що керівник КП намагався "вирішити питання" щодо уникнення відповідальності за порушення у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

На відео затримання, що з’явилося у соцмережах, поруч із керівником КП помітили й директорку лікарні – ймовірну фігурантку справи про фейкові інвалідності.

І це ще не все

У СБУ заявляють, що перевіряють можливу причетність до "медичної" схеми й інших осіб, зокрема керівника одного з комунальних підприємств та його брата. Його прізвище, як і лікарки-керівниці, не вказано.