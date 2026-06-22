На Львівщині взялися за комфорт пасажирів: як карають перевізників за громадський транспорт без кондиціонера

Спека в літні місяці не має перетворювати салони громадського транспорту на розпечену духовку. У будь-якому разі відповідальність за комфорт пасажира несе перевізник.

Про це з посиланням на керівників транспортного відомства мерії йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Львівської міськради.

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Комфорт у спеку став обов’язковим

Через численні скарги пасажирів Львівська міська рада посилила контроль за роботою кондиціонерів у громадському транспорті. Інспектори перевіряють автобуси на міських маршрутах і фіксують випадки, коли кондиціонери вимкнені або несправні.

За такі порушення перевізникам загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Лише за один день недоліки виявили на маршрутах №23, №51, №53 та №84.

Міська влада закликала пасажирів повідомляти про випадки, коли в салоні не працює кондиціонер або неможливо відчинити вікна для провітрювання.

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На приміських маршрутах з’явилися рейкові автобуси PESA

Тим часом для приміських перевезень на Львівщині "Укрзалізниця" запровадила сучасні рейкові автобуси PESA. Вони працюють на маршрутах Стар’ява – Самбір, Нижанковичі – Самбір, Ходорів – Львів, Самбір – Стрий та Стрий – Івано-Франківськ.

Новий рухомий склад обладнаний системами кондиціонування та опалення, сучасними санвузлами, інформаційними табло, розетками й USB-портами. Також передбачені місця для велосипедів, багажу та пасажирів з інвалідністю.

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Коротко про PESA

Рейкові автобуси PESA серій 620М та 630М (див. презентаційне відео внизу) призначені для роботи на неелектрифікованих ділянках. Конструкційна швидкість сягає 120 км/год, довжина вагона становить 27,35 м, а запас ходу на одній заправці перевищує 1000 км. Машини оснащені дизельним двигуном потужністю близько 315 кВт.

Завдяки низькопідлоговим зонам, пандусам та спеціальним місцям для крісел колісних нові поїзди відповідають сучасним вимогам безбар’єрності та мають значно вищий рівень комфорту порівняно з рухомим складом попередніх поколінь.