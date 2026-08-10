Дорогу до Польщі розширюють, а в Молдові будують об’їзди мостів: що змінюється на трасах

На українському об’єкті дорожники перейшли на двозмінний режим, а на молдовському – почали облаштовувати тимчасові об’їзди біля мостів.

Про це розповідає пресслужба "Автомагістраль-Південь" на своїй ФБ-сторінці.

М-09: дорожники працюють у дві зміни

На ділянці М-09 (Тернопіль - Рава-Руська) від села Воля-Висоцька до пункту пропуску на державному кордоні з Польщею протяжністю 33,4 км роботи відтепер ведуться у дві зміни.

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Зараз дорожники влаштовують шар основи із щебенево-піщаної суміші С7, укріпленої цементом М20, а також асфальтобетонні шари – нижній товщиною 10 см та верхній із ЩМА-15 завтовшки 5 см.

Завдання – до кінця року завершити асфальтобетонні роботи на всіх ділянках.

На цьому об’єкті бригади працюють позмінно цілодобово й без вихідних. Фото: "Автомагістраль-Південь"

Що зміниться на трасі

Проєкт передбачає не просто заміну покриття. За межами населених пунктів М-09 розширюють із додаванням ще однієї смуги руху. Біля зупинок, перехресть та примикань з’являться перехідно-швидкісні смуги.

Також повністю замінюють дорожню основу, облаштовують систему водовідведення, тротуари, велодоріжки та шумозахисні екрани.

Окремий масштабний блок – штучні споруди: шість мостів мають бути перебудовані, чотири з них замінять на бетонні труби, а також облаштують кільцеву розв’язку.

М-09 є одним із ключових маршрутів між Києвом і Варшавою та входить до мережі TEN-T. Під час війни значення цієї дороги зросло через збільшення транспортного навантаження.

У Молдові перебудовують шість мостів

Паралельно українська компанія працює на 42-кілометровій ділянці молдовської R-34 між Кагулом і Кантеміром. Тут реконструкція дороги передбачає перебудову одразу шести мостів.

Чотири нові переходи збудують на місці старих споруд, ще один – поруч із чинним мостом. Це дозволить спрямити трасу на ділянці, де зараз вона має поворот майже на 90 градусів. Ще один міст реконструюють із підсиленням конструкцій та розширенням проїзної частини.

Це вже не перший об'єкт в Молдові та, ймовірно, не останній – гарна репутація в тендерах обертається новими підрядами. Фото: "Автомагістраль-Південь"

Навіщо потрібні тимчасові об’їзди

Щоб будувати нові мости без повного перекриття руху, на двох переходах уже влаштовують тимчасові об’їзди. На ділянці, де новий міст споруджується поруч із чинним, дорожники завершили забивання залізобетонних паль і перейшли до облаштування ростверків.

Нові мости матимуть по три прогони замість двох, а їхня загальна ширина становитиме 12 метрів: 8 метрів припадатиме на проїзну частину і по 2 метри – на тротуари з кожного боку. Пропускну здатність конструкцій збільшать у декілька разів відповідно до сучасних нормативів.