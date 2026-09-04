На маршрутах з Бучі до Ірпеня та Києва їздитимуть низькопідлогові автобуси з Франції

Транспорт Київській області передав французький регіон Іль-де-Франс. Це вже друга партія: раніше Буча отримала чотири автобуси, тому тепер у громади є дев’ять таких машин. Їх експлуатує КП "Бучатранссервіс".

Автобуси повністю низькопідлогові та пристосовані для людей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних і батьків із дитячими візочками. Їх планують використовувати для розвитку комунальної транспортної мережі, зокрема сполучення Бучі з Ірпенем та Києвом.

Що це за автобуси

На оприлюднених фотографіях видно Heuliez GX 337 – 12-метрові міські автобуси відомого французького виробника автобусів Heuliez Bus, що наразі входить до складу Iveco Group. Вони ще донедавна працювали на маршрутах RATP у Парижі та передмістях.

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Техніка має гарний технічний стан, функцію нахилу підлоги до канта тротуару на зупинках, привабливий моторесурс та комфортні салони з всесезонними кліматичними системами.

Загалом Іль-де-Франс відправить 260 автобусів для Київської області та 140 – для Чернігівської. Фото: Бучатранссервіс

Пасажирські машини оснащені 6,7-літровим шестициліндровим двигуном FPT Tector 7 потужністю 286 к.с. та максимальним крутним моментом 1000 Нм. Для цієї версії використана автоматична коробка передач.

Автобус має довжину 12,06 м, двоє пасажирських дверей, 27 сидячих та 55 стоячих місць. Повна місткість залежить від конкретного компонування салону.

А нам у час викликів не до електробусів

Цікаво, що автобуси GX 337 у Франції поетапно виводяться з експлуатації, поступаючись місцем електробусам. Саме тому частина колишніх машин Île-de-France тепер отримує друге життя в українських містах.

Загалом у межах партнерства Київщина вже отримав від французьких партнерів 60 автобусів (див. відео нижче).