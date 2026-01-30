Для чого львівська мерія придбала Jeep Grand Cherokee та Mitsubishi L200

Загалом коштом громади на ці потреби в рамках ініціативи "Помста Лева" спрямовано трохи більше 7,8 млн грн. Про це йдеться на сайті мерії.

У демонстраційній лінійці, в список якої внесено БпАК "Mercury", три ноутбуки, чотири багатофункціональні пристрої, ламінатор, сушка та біндер, помітно виділяються три автомобілі.

Бажано, щоб автівки потрапили у війська, а не в ТЦК

Пікап Mitsubishi L200 в пакеті допомоги має зимове камуфляжне вінілове покриття. Воно не часто зустрічається в траншах допомоги, тим паче зимового сезону саме в такій формі маскування.

Оскільки ця модель автомобіля доволі часто потрапляє в стрічку новин Авто24

Втім, два білосніжні представники концерну Chrysler (зараз Stellantis) Jeep Grand Cherokee четвертого покоління (WK2)

Цей транш допомоги “потягнув” на понад 7,8 мільйона гривень. Фото: мерія Львова

Громада веде й ряд інших проєктів допомоги

Для логічного завершення новини варто додати, що торік громада Львова спрямувала на підтримку Сил оборони 1 мільярд 115 мільйонів гривень. Цього року буде не менше.

Окрім цільових траншів підтримки, громада Львова долучається до найбільшого оборонного збору в історії України — "Єдинозбору", який запустили Фонд Сергія Притули, 412-та бригада Nemesis та Світовий конґрес українців.

Під цей проєкт Львів виділить 50 мільйонів гривень на антишахедні дрони-перехоплювачі та необхідне обладнання для ефективної роботи екіпажів операторів бригад, які боронять Україну від шахедних атак.