На скільки зросте вартість пального з 1 липня та які ризики для авто

З 1 липня обов’язковий вміст спирту у бензині марки А95 становитиме не менше 7%. Про це під час виступу на конференції Petroleum Ukraine. Warsaw’26 нагадав Ярослав Старовойтенко, президент Нафтогазової асоціації України, пише enkorr.ua.

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Зі слів Старовойтенка, компанії активно готуються до набуття чинності нормою. Підготовку до 1 липня підтвердив і Сергій Стоянський, директор департаменту постачання й гуртового збуту нафтопродуктів ОККО.

“Ця ініціатива про зміну кількості додавання біоетанолу в бензин з понад 5% до понад 7% пішла на користь. 7% біоетанолу – це не 7% по біокомпонентах, але все одно це наближено до європейських норм”, — зазначав Стоянський.

На скільки подорожчає пальне

Через вищу вартість біоетанолу порівняно з бензином додавання першого призведе до зростання вартості пального. Про це заявив власник і CEO UPG Володимир Петренко під час форуму Energy Finance у Києві. За його словами, перехід до бензинів із 7–10% біоетанолу може додати приблизно 4 грн до вартості одного літра пального.

“Спиртовий бензин із 5% біоетанолу на 2 грн/л дорожчий, ніж звичайний. Я очікую, що це буде приблизно плюс 4 грн до ціни, якщо буде 10% біоетанолу”, — зазначив Петренко.

Технічні ризики для автомобілів

Розбавлене спиртом пальне безпечне для сучасних авто, хоча може нашкодити дуже старим автомобілям.

У зоні підвищеного ризику – переважно старі авто, які пристосовані для використання чистого бензину. Якщо у них заливати спиртову суміш можливі наступні несправності:

Руйнування гуми та пластику. Спирт є агресивним хімічним розчинником. Він поступово роз’їдає, висушує та руйнує:

Гумові ущільнювачі та прокладки.

Паливні шланги та магістралі.

Пластикові деталі паливної системи.

Автомобілі, випущені після 2000–2002 років, вже мають стійкі до спирту матеріали. Найбільше страждають старі машини.

Прискорена корозія баку. Етанол має високу електропровідність, що може провокувати гальванічну та хімічну корозію. Металеві стінки паливного бака, елементи паливного насоса та рампи піддаються іржі значно швидше, ніж при використанні чистого бензину.

У більшості сучасних авто баки пластикові, тому ця проблема для них неактуальна.

Вбирання вологи та розшарування пального. Спирт гігроскопічний — він активно притягує та поглинає вологу з повітря. Це призводить до розшарування суміші за тривалого зберігання в баку або каністрі спирт насичується водою та відокремлюється від бензину, випадаючи в осад на дно.

Якщо автомобіль стоїть без руху кілька тижнів або більше – це вже зона ризику. Якщо паливна помпа закачає цей нижній водяно-спиртовий шар, двигун просто не заведеться (особливо під час морозів чи сирої осені).

Засмічення паливної системи. Завдяки своїм миючим властивостям, спирт швидко розчиняє та змиває старі багаторічні відкладення, смоли та бруд зі стінок паливного бака. Увесь цей бруд підіймається і забиває паливний фільтр та паливні форсунки (інжектори).

Підвищена витрата пального та втрата потужності. Теплота згоряння етанолу приблизно на 30% нижча, ніж у чистого бензину. Через це енергоефективність пального падає, і витрата палива зростає (на 3–7% залежно від концентрації спирту). Знижується динаміка розгону авто, машина може їхати гірше. Це стосується як нових, так і старих авто.

Чому бензин розбавляють спиртом