На солярці Укрзалізниці їздили легковики: екскерівник депо в Тернополі "проґавив" пального на 4,2 млн гривень

Через відсутність контролю за витратами державного палива посадовцю тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, посадовець регіональної філії Львівська залізниця протягом майже року ігнорував шалені перевитрати паливно-енергетичних ресурсів на своєму підприємстві.

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Слідчі з'ясували, що з грудня 2023 року до жовтня 2024 року на солярці залізниці їздили не тільки локомотиви, а й звичайні легковики. Лімітів для них не було – заправляйся двічі й навіть тричі на день.

Замість того щоб бити на сполох через порожні резервуари, тодішній керівник депо Тернопіль просто закривав очі на проблему. Він не встановлював причин зникнення дизеля та не вживав жодних заходів, аби зупинити цей відвертий грабіж державного підприємства.

Для розуміння масштабів: 4,2 мільйона гривень – це десятки тисяч літрів якісного дизельного пального, якого вистачило б для заправки цілого автопарку. Експертизи вже підтвердили, що саме бездіяльність начальника призвела до таких колосальних матеріальних збитків для Укрзалізниці.

Яке покарання чекає на посадовця

Наразі колишньому залізничнику офіційно повідомили про підозру за статтею про службову недбалість.

"Санкція за цією статтею передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, – зазначають у правоохоронному відомстві.

Викрити цю паливну діру вдалося завдяки спільній роботі оперативників Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області та Головного слідчого управління Нацполіції. Допомагали слідчим і працівники Департаменту корпоративної безпеки самої Укрзалізниці.