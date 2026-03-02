На старті весни дороги почали латати, але ці тимчасові "пломби" довго не протягнуть

ФОТО: Держвідновлення|
Згори добре видно чорні "латки" свіжого ремонту, але це ненадовго
За повідомленням Агентства відновлення автодоріг, вчора, 1 березня, працювали 98 ремонтних бригад: 577 дорожніх працівників. Роботи виконувалися на десяти міжнародних автошляхах і окремих ділянках національних трас.
Упродовж доби ліквідовано 4,1 тис. кв. м аварійної ямковості з використанням холодних та частково гарячих асфальтобетонних сумішей.
Тиждень розпочався з ремонту доріг
У понеділок, 2 березня, заплановані роботи з ліквідації ямковості асфальтобетонними сумішами виконувалися в усіх областях відповідно до погодних умов та встановленого графіку.
Орієнтовно показники залежно від погодних умов становитимуть не менше 9 тис. кв. м, виконання яких забезпечували 143 бригади (919 осіб).
Роботи розпочалися, але на повноцінний ремонт через несприятливий температурний режим це не схоже. Фото: Держвідновлення
Лише за сприятливої погоди
Роботи продовжуються на основних дорогах державного значення. У вівторок за сприятливих погодних умов роботи триватимуть у всіх областях України.
Чекаємо теплих днів
Наразі погодні умови не дозволяють проводити масові ремонти. За низьких температур і підвищеної вологості такі роботи не забезпечують належної якості та довговічності.
Щойно погодні умови стабілізуються, буде розпочато масштабні ремонтні роботи.