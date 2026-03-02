На старті весни дороги почали латати, але ці тимчасові "пломби" довго не протягнуть

За повідомленням Агентства відновлення автодоріг, вчора, 1 березня, працювали 98 ремонтних бригад: 577 дорожніх працівників. Роботи виконувалися на десяти міжнародних автошляхах і окремих ділянках національних трас.

Упродовж доби ліквідовано 4,1 тис. кв. м аварійної ямковості з використанням холодних та частково гарячих асфальтобетонних сумішей.

Тиждень розпочався з ремонту доріг

У понеділок, 2 березня, заплановані роботи з ліквідації ямковості асфальтобетонними сумішами виконувалися в усіх областях відповідно до погодних умов та встановленого графіку.

Орієнтовно показники залежно від погодних умов становитимуть не менше 9 тис. кв. м, виконання яких забезпечували 143 бригади (919 осіб).

Роботи розпочалися, але на повноцінний ремонт через несприятливий температурний режим це не схоже. Фото: Держвідновлення

Лише за сприятливої погоди

Роботи продовжуються на основних дорогах державного значення. У вівторок за сприятливих погодних умов роботи триватимуть у всіх областях України.

Чекаємо теплих днів

Наразі погодні умови не дозволяють проводити масові ремонти. За низьких температур і підвищеної вологості такі роботи не забезпечують належної якості та довговічності.

Щойно погодні умови стабілізуються, буде розпочато масштабні ремонтні роботи.