На трасі до кордону з Польщею відкрили відремонтований міст, але не для всіх автомобілів

Наразі ним можуть користуватися легкові автомобілі, маршрутні автобуси та пішоходи, тоді як вантажівки поки що продовжують рухатися об'їзною дорогою.

Про це в короткому повідомленні на своїй ФБ-сторінці розповіла пресслужба Куликівської селищної ради Львівського району.

Міст відремонтували швидко

Рух мостом через річку Думний Потік на 141-му кілометрі автодороги М-09 відкрили ввечері 27 липня. На час ремонту, що тривав із 27 квітня по вчорашній вечір, ділянку міжнародної траси повністю перекривали, а транспорт спрямовували дорогами місцевого значення через Зіболки, Жовтанці та Жовкву.

Це створювало додаткові незручності як для місцевих жителів, так і для транзитного транспорту, що прямував у бік польського кордону. Як тоді організували тимчасовий об'їзд в деталях розповіли наші колеги з ТК Суспільне Львів (див. відео нижче).

Що зробили під час ремонту

За інформацією Агентства відновлення, на мосту відремонтували прогонову будову, облаштували нові тротуари, встановили перильне огородження та вклали нове дорожнє покриття.

Після завершення робіт рух легкового транспорту та маршрутних автобусів відновили, однак для вантажних автомобілів обмеження залишаються чинними.

Рух відкрили вчора ввечері, рясний дощ завадою дорожникам навести останні штрихи не став. Фото: Агентство відновлення

Міст є частиною міжнародного проєкту

Відновлений міст розташований на міжнародній автодорозі М-09, яка з'єднує Львів із пунктом пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Його капітальний ремонт є частиною проєкту розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), що фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загалом на цій ділянці дороги Львів – Рава – Руська передбачено капітально відновити 13 мостів та інших штучних споруд.