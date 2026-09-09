На трасі Київ – Одеса зняли обмеження для фур: розв'язка у Віті-Поштовій виходить на фінішну пряму

Як повідомляє компанія Автомагістраль-Південь на своїй сторінці у Facebook, наразі фахівці активно облаштовують монолітні тротуари, перехідні плити та шкафні стінки. Також триває монтаж бар’єрного огородження, встановлення бордюрів і водовідвідних лотків.

Найближчим часом підрядник планує завершити супутні роботи, щоб відкрити проїзд естакадою для технологічного транспорту. Після цього розпочнеться встановлення деформаційних швів, влаштування гідроізоляції та фінальне асфальтування проїзної частини.

З безпечним маневром у бік Києва

Нагадаємо, що влітку 2025 року будівельники успішно здали в експлуатацію перший етап цього масштабного проєкту. Тоді запрацював тунель та кругова розв’язка з боку міста Боярка, що дозволило водіям безпечно розвертатися в напрямку столиці.

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Добудова другої черги, а саме розворотної підкови, остаточно вирішить проблему заторів та аварійності на цій ділянці. Водії, які рухаються трасою М-05 в бік Києва, отримають можливість безпечно та без зайвих маневрів повертати до Боярки.

Будівельні роботи на естакаді. Фото: Автомагістраль-Південь

Що це дасть водіям

Ділянка автошляху Київ – Одеса поблизу Віти-Поштової та Чабанів тривалий час входила до переліку найбільш небезпечних у передмісті столиці. Трафік тут сягає понад 40 тисяч автомобілів на добу, а наземні ліві повороти через шість смуг руху регулярно ставали причиною резонансних ДТП.

Зведення багаторівневої розв’язки типу "підкова" повністю ліквідує світлофорні затримки та ризиковані перетини зустрічного потоку. За оцінками експертів, розведення транспортних потоків у різних рівнях дозволить водіям економити до 15-20 хвилин у пікові години та суттєво підвищить рівень безпеки на підходах до Києва.