На цю операцію з асфальтом водію 25-тонного самоскида потрібно всього 60 секунд

Загалом понад 7 км цієї ділянки дороги вже мають два шари асфальтобетонного покриття. При цьому 3,7 км були заасфальтовані ще у 2021 році до початку повномасштабної війни, а після операційного відновлення проєкту влітку цього року додалося ще понад 3,5 км.

Про стан справ на будівництві дороги розповіла на своїй ФБ-сторінці пресслужба компанії "Автомагістраль-Південь", що веде ці роботи.

25 тонн асфальту – за одну хвилину

Для укладання покриття дорожники використовують асфальтоукладач Vögele Super 2100-3 та перевантажувач Vögele MT 3000-2 PowerFeeder. Він забезпечує безперервну подачу гарячої суміші до укладача, завдяки чому вдається уникати температурних перепадів, розшарування матеріалу та технологічних дефектів.

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При цьому 25-тонний самоскид розвантажується всього за 60 секунд. Така організація роботи дозволяє підтримувати стабільну подачу суміші та отримувати рівне дорожнє полотно без зайвих стиків і нерівностей.

Асфальтобетонну суміш виготовляють безпосередньо на заводі компанії Marini TOP Tower 3000. Його продуктивність становить 240 тонн на годину.

Взято гарні темпи й до кінця року тут рух з деякими обмеженнями уже буде відкрито. Фото: Автомагістраль-Південь

Що відбувається з Н-31

Друга черга Н-31 – це близько 30 км дороги від каналу Дніпро – Донбас до межі з Полтавською областю. Транспорт продовжує користуватися старою вузькою дорогою через населені пункти. Особливо сильно її руйнує важкий транспорт, що створює додаткові ризики для місцевих мешканців.

Ще у 2021 році на новій трасі встигли виконати значний обсяг робіт: сформували земляне полотно, зробили виїмки глибиною до 12 метрів, відсипали понад 1,4 млн кубометрів ґрунту, змонтували більшість водопропускних труб та почали будівництво шляхопроводів.

Також було підготовлено 6,9 км шарів основи та 5,2 км нижнього і середнього асфальтобетонного покриття.

Коли транспорт піде новою дорогою

Тепер будівництво відновили. Паралельно із земляними роботами та укладанням асфальту добудовуються тунелі для місцевого сполучення, зводяться штучні споруди. Також будівельники виконують гідроізоляцію водовідвідних труб та встановлюють бортовий камінь.

За наявного темпу робіт розглядається можливість уже до кінця року частково відкрити рух другою чергою Н-31 – щоправда, з певними обмеженнями.