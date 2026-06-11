На Волині працювала нелегальна друкарня з виготовлення документів: скільки коштували "права" чи техпаспорт

За даними слідства, організував схему мешканець Луцького району. Вартість "послуги" коливалася, сталої величини не мала.

Про це йдеться у повідомленні Волинської прокуратури, а також тамтешнього управління БЕБ.

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Власна "друкарня" у приватному будинку

У власному помешканні чоловік облаштував робоче місце з обладнанням для виготовлення підробок, а також незаконно придбав спеціальні голографічні захисні елементи, які використовувалися для створення документів, схожих на справжні.

До незаконного бізнесу чоловік залучив двох спільників. Вони займалися пошуком клієнтів, отримували необхідні дані, передавали готові документи та забирали оплату.

Фальшиві "права" та техпаспорти

Підробляли не лише посвідчення водія, а й свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів – документи, що безпосередньо пов’язані з експлуатацією автомобілів. Вартість становила від 300 до 400 доларів США за один документ.

Скільки документів куплено всього, вже остаточно не зясувати, але підробку за певними ознаками при першій же перевірці виявлять. Фото: БЕБ Волині

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення підробок, ламінувальні матеріали, захисні плівки, голографічні елементи, готові документи та готівку.

Вилучене майно арештовано.

Схемою зацікавились в БЕБ

Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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Трьом фігурантам інкримінують підроблення та збут офіційних документів, вчинені повторно групою осіб. Організатору схеми також закидають незаконне придбання, зберігання та використання голографічних захисних елементів.

Під час слідства обвинувачені перерахували 1 мільйон гривень на підтримку Збройних сил України. Однак від суду це не врятує, хоча певне пом'якшення може бути.

Тепер остаточну оцінку діям фігурантів має дати суд.