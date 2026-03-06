На яких авто їздять інкасатори в Україні: що обирають банки і як бронюють такі машини

Український ринок інкасаторських авто зараз тримається переважно на переобладнаних комерційних фургонах Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper та Opel Vivaro, які після бронювання перетворюються на повноцінні машини для перевезення готівки й цінностей, пише Авто24.

Які автомобілі беруть за основу для інкасаторських машин

В Україні для інкасації найчастіше використовують спеціально перероблені фургони Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper, Opel Vivaro, а також Renault Master, Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Vito й деякі інші моделі.

В Україні одним із найпомітніших гравців цього сегмента є компанія Reform, яка переробляє інкасаторські автомобілі з різноманітних фургонів. Компанія UKR ARMO TECH також виробляє захищені авто.

Що ставлять на інкасаторські машини, крім броні

За вимогами Національного банку України, інкасаторські автомобілі повинні відповідати класу захисту ПЗСА-3 згідно з ДСТУ 3975-2000 “Захист панцерований спеціалізованих автомобілів”.

Такі машини мають бути захищені:

від влучань з автомату АКМ калібру 7,62 мм автоматного набою 57-Н-231 з кулею ПС-43 (сталевий нетермозміцнений сердечник)

АК-74 калібру 5,45 мм автоматного набою 7Н6 з кулею ПС (сталеве нетермозміцнене осердя).

Набір обладнання для інкасаторських авто досить типовий, хоча деталі залежать від замовника. Головне — це не лише бронювання кузова, а й організація безпечного простору всередині.

Наприклад, Ощадбанк, описуючи свої мобільні банківські підрозділи на базі Ford Transit, повідомляє про сталеве панцерування пасажирського відсіку, броньовану капсулу касового відсіку, куленепробивне скло, супутниковий зв’язок, сигналізацію, тривожні кнопки, автономне електропостачання, відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляцію.

Всередині такої машини повинен бути евакуаційний люк, інкасаторський сейф, сейф тимчасового зберігання цінностей, система відеонагляду та сигнальні пристрої.

Такі автомобілі повинні мати захищені комунікації, захист від вогню автоматичної зброї, а також можуть оснащуватися прихованими бійницями та верхнім люком.

Простими словами, сучасна інкасаторська машина — це комбінація броньованої капсули, сейфового блоку, систем контролю та обладнання для виживання екіпажу в кризовій ситуації.

Які авто використовує Ощадбанк

Ощадбанк замовляв броньовані інкасаторські автомобілі на базі Ford Transit та Opel Vivaro. Виробником або інтегратором у цих закупівлях фігурували українські постачальники спецтехніки.

Окрім інкасаторських машин, Ощадбанк експлутує мобільні відділення на базі Ford Transit. Це броньовані спецмашини банку, створені за стандартами захисту спеціалізованого транспорту, які виконують роль мобільних відділень, в тому числі в прифронтових регіонах.

На чому їздять інкасатори ПриватБанку

Під час повномасштабного вторгнення парк броньованих машин ПриватБанку суттєво постраждав, і в березні 2022 року банк навіть публічно звертався до європейських банків та автовиробників по допомогу в поповненні броньованого автопарку.

Два роки тому ПриватБанк замовив інкасаторські броньовані автомобілі на базі Mercedes-Benz Sprinter і Citroen Jumper, які були зроблені в українських компаніях.

Що це означає для ринку

Банківська інкасація в Україні все більше переходить від старих важких “броньованих коробок” до сучасних спеціалізованих фургонів. Хоча зовні вони виглядають як звичайні Transit чи Sprinter, але насправді всередині це вже складний продукт із бронекапсулою, сейфовими модулями, камерами, аварійними системами та захистом під вимоги НБУ.

Український ринок спецтранспорту дедалі більше спирається на локальних кузовобудівників і броньових інтеграторів. І саме вони, а не глобальні бренди, фактично визначають, яким буде інкасаторський автомобіль для конкретного банку.