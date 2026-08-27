На Закарпатті СТО торгувала ввезеними для ЗСУ машинами: продати не встигли, але завдаток взяли

Йдеться про SsangYong, Hyundai та Mitsubishi. За даними слідства, автомобілі підприємець отримав як гуманітарну допомогу, призначену для потреб бойових підрозділів Сил оборони.

Як розповідають у своїх релізах прокуратура та поліція Закарпатської області, замість передачі машин військовим власник станції технічного обслуговування автомобілів з с. Осій почав шукати на них покупців. У квітні домовлявся про продаж позашляховиків і навіть отримав завдаток.

Гуманітарні машини – прямо через СТО

Загалом за три автомобілі керівник СТО планував виручити 10 тисяч доларів. При цьому їхню вартість експерти оцінюють майже у 1 млн грн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоправда, редакція Авто24 наполягати на зазначеній величині вартості не стала через деяку розбіжність, оскільки прокуратура у своєму повідомленні вказує понад 700 тисяч гривень, тоді як поліція – майже мільйон.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка, у нежитлових приміщеннях та на території його власної СТО. У червні його затримали та повідомили про підозру.

СТО працювала як автосалон, вибір не дуже великий, але покупці знайшлися. Фото: з кримінальної справи

Тепер досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт уже скерували до суду. Чоловікові інкримінують незакінчений замах на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши альтернативу у вигляді застави.

Покупців шукали, але авто не продали

Справа кваліфікується як замах, а не завершений продаж: за матеріалами слідства, домовленості з потенційними покупцями були, завдаток підприємець отримав, однак довести оборудку до кінця правоохоронці йому не дали.

Обвинувальний акт уже передано до суду, тож остаточну оцінку діям чоловіка має дати суд.