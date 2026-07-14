Начальник тилу вивозив з військової частини продукти на власному авто: крав безбожно

Схему викрили на Чернігівщині. Все закінчилося тим, що до пенсії тиловик не дослужився, "хлібної" посади позбувся й ганебно звільнений зі служби.

Як повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, суд визнав офіцера винним у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, призначивши йому 10 років позбавлення волі та позбавив військового звання майора.

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Як працювала схема

За даними прокуратури, начальник тилу використав службове становище для організації систематичного привласнення продовольства зі складів навчального підрозділу.

До схеми він залучив начальницю їдальні. Вона закладала до приготування страв менше продуктів, ніж було зазначено в документах, що дозволяло створювати необліковані залишки.

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Серед викрадених продуктів були м'ясо, ковбасні вироби, масло, яйця, цукор, крупи, олія та інші продукти, призначені для забезпечення військовослужбовців.

Зібрані залишки завантажували до автомобіля начальника тилу, котрий регулярно вивозив їх за межі військової частини та продавав цивільним за готівку.

Майже 60 "завантажень"

Слідство встановило, що схема діяла з червня 2024 року до січня 2025 року. За цей час задокументовано 59 фактів привласнення військового майна. Загальна сума збитків, завданих державі, становить близько 500 тисяч гривень.

У січні 2025 року офіцера затримали. Козелецький районний суд Чернігівської області визнав його винним за привласнення військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою та в умовах воєнного стану.

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Вироком суду начальника тилу засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання "майор".

Справа ще не завершена

Окремо в суді розглядається кримінальне провадження щодо начальниці їдальні, яка, за версією слідства, сприяла реалізації схеми.