Найбільші та найменші авторинки ЄС у порівнянні з Україною: скільки авто купують на душу населення

За підсумками І півріччя 2026 року в країнах ЄС було реалізовано майже 5,9 млн нових легкових автомобілів. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Найбільшим ринком Євросоюзу залишається Німеччина, де за шість місяців зареєстрували 1 484 393 нових легковики (+5,8%). Найменший ринок — Мальта, де за цей період продали лише 3839 нових авто.

ТОП-5 найбільших ринків ЄС:

Німеччина — 84 млн жителів • 1 484 393 авто (17.67 авто / 1 тис. осіб); Італія — 59 млн • 936 045 авто (15.86); Франція — 68 млн • 857 165 авто (12.61); Іспанія — 49 млн • 647 711 авто (13.22); Польща — 37,5 млн • 312 033 авто (8.32).

Найменші ринки ЄС:

Литва — 2,9 млн жителів • 24 119 авто (8.32);

Латвія — 1,9 млн • 11 346 авто (5.97);

Естонія — 1,4 млн • 9979 авто (7.13);

Кіпр — 0,95 млн • 7244 авто (7.63);

Мальта — 0,57 млн • 3839 авто (6.74).

Україна — близько 30 млн жителів 33 тис. нових легкових авто (+0,5%) за І півріччя 2026 року. Показник кількості придбаних нових авто на 1 тисячу населення за 6 місяців складє лише 1.10.

Нерівномірність ринків

Німеччина та Італія залишаються головними локомотивами автомобільного ринку Європи за обсягами та високою щільністю покупок близько 17.67 та 15.86 нових авто на тисячу жителів відповідно.

Польща, попри великий розмір ринку в абсолютних цифрах серед ТОП-5, за показником на 1 000 жителів (8.32) перебуває на рівні країн Балтії (наприклад, Литви).

Україна за інтенсивністю покупок нових авто на 1 тис. жителів (1.10) поступається найближчій країні з найменших ринків ЄС (Латвії) у 5.4 раза, а лідеру (Німеччині) — у 16 разів демонструючи надзвичайно низьку купівельну спроможність громадян.