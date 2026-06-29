Найбільшу у світі кількість "Запорожців" у робочому стані зафіксували у Ризі: такої популяції Європа не бачила

Подію організували неформальне об'єднання ZAZ Klubs спільно з Ризьким мотор-музеєм та Латвійським клубом антикварних автомобілів. Про це з посиланням на організаторів пише Авто24.

Спочатку очікували трохи більше сотні екіпажів, однак до Риги прибуло 141 авто українського виробництва з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Німеччини, Угорщини та України.

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За словами автора ідеї заходу Інтарса Павловича, така кількість учасників стала приємною несподіванкою й довела, що спільнота шанувальників ЗАЗ у Європі залишається надзвичайно активною. Деякі власники подолали тисячі кілометрів лише заради цієї зустрічі.

Від "горбатого" до рідкісних модифікацій

На виставці можна було побачити практично всю історію Запорізького автомобільного заводу: від найперших ЗАЗ-965, більш відомих як "горбаті", до моделей ЗАЗ-966, 968, 968А, 968М та рідкісного ЗАЗ-968МП.

Такої кількості малолітражних автомобілів українського виробництва Європа в одному місці ще не бачила: Фото: Rīgas Motormuzejs, tvnet.lv, LTV Ziņu Dienests, Muhuklubi, Zaz 965 Club Estonia

Не меншою популярністю користувалися й компактні позашляховики ЛуАЗ, які свого часу створювалися для експлуатації на бездоріжжі. Їх виробником був Луцький автомобільний завод.

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Частина автомобілів прибула до Латвії власним ходом, інші власники доставили на причепах, попередньо відреставрувавши техніку після багаторічного зберігання в гаражах.

Однак в парадний хід (див. відео нижче) відведеним маршрутом усі без винятку автомобілі поїхали, що викликало у жителів Риги жвавий інтерес. Техніка була на ходу, в гарному технічному стані, приємному естетичнному вигляді.

Майже 2000 кілометрів своїм ходом

Найдовший маршрут подолав екіпаж із німецького Аахена. Щоб дістатися до Риги, власники "Запорожця" проїхали майже 2000 кілометрів в один бік, що стало одним із найяскравіших прикладів надійності та відданості прихильників української класики.

"Коли ми планували цей захід, ми знали, що комуна «ZAP» у Європі активна, але така чуйність і готовність проїхати тисячі кілометрів в одному напрямку лише для того, щоб зустрітися в Ризі, є фантастичним свідченням здатності цих автомобілів об’єднувати людей, – каже Інтарс Павлович, автор ідеї заходу та голова неформального об’єднання ZAZ klubs.

Шильдик українського автозаводу в пошані

Захід ще раз підтвердив, що автомобілі ЗАЗ і ЛуАЗ, попри свій поважний вік, давно стали не лише предметом колекціонування, а й важливою частиною автомобільної історії України.

Оригінальний шильдик 965-го засвідчує, що це "Запорожець" 1967 року випуску: автомобіль у гарному стані, але попереду у нього під капотом стоїть двигун Daewoo Matiz. Фото: сайт Zaporozhets Fan Club

Для багатьох власників ці машини залишаються сімейними реліквіями, які й сьогодні здатні збирати сотні однодумців з усієї Європи.