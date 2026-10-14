Найбільший обвал за чотири роки: Volkswagen стрімко втрачає продажі та готує масові звільнення

Згідно з офіційним звітом Volkswagen Group, на який посилається kurs.com.ua, з липня по вересень компанія передала клієнтам 1,885 мільйона машин, недорахувавшись понад 313 тисяч покупців порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільш болючим виявився удар з Піднебесної, де реалізація просіла майже на 40%, оскільки місцеві водії масово відмовляються від класичних авто з ДВЗ на користь дешевших гібридів та електрокарів від локальних брендів.

Суттєве скорочення китайського ринку залишається викликом для всієї галузі, – Мартин Зандер, член виконавчого комітету з продажів.

Хоча нова електрична лінійка німців у Китаї і показала приріст на 30%, цього виявилося замало, щоб перекрити загальні втрати.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Мінуси по всіх фронтах та європейський парадокс

Негативний тренд зачепив майже всі ключові регіони та преміальні марки концерну. Зокрема, продажі легковиків Volkswagen та Audi впали майже на 20%, Porsche втратив 15%, а Bentley просів одразу на чверть. Єдиною світлою плямою стала Центральна та Східна Європа з мінімальним плюсом у 1,4%, а також стабільні показники бренду Skoda, який навіть трохи наростив поставки.

Цікаво, що на тлі глобального спаду європейці продовжують активно розкуповувати електричні авто концерну. Попит на батарейні машини в Європі зріс майже на 20%, що пояснюється високими цінами на пальне та виходом доступної лінійки Electric Urban Car Family. За словами представників компанії, нові компактні моделі на кшталт Volkswagen ID. Polo та Skoda Epiq вже зібрали близько 150 тисяч попередніх замовлень. Натомість у США продажі електрокарів обвалилися на катастрофічні 86,4% через скасування держсубсидій та високі імпортні тарифи.

Радикальні кроки для порятунку

Щоб втриматися на плаву, керівництво запускає жорстку оптимізацію. До кінця десятиліття автогігант планує скоротити близько 100 тисяч робочих місць, спростити управління та суттєво урізати модельний ряд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що німецький автопром загалом переживає не найкращі часи. За оцінками аналітиків, через програш у конкуренції китайцям у Німеччині можуть закрити щонайменше п'ять заводів, а роботу втратять близько 200 тисяч фахівців. Напруга в колективах вже дається взнаки: нещодавно на заводі Volkswagen у Ганновері працівник навіть зупинив конвеєр через панічні чутки про перенесення виробництва до Польщі.

Схожі проблеми змушують змінювати стратегію і преміальні марки. Наприклад, Porsche різко втратила прибутковість і тепер робить ставку на продаж меншої кількості, але значно дорожчих ексклюзивних спорткарів, паралельно скорочуючи тисячі робочих місць.