Найдешевший електрокар Kia раптово злетів у ціні: дилери вимагають шалені доплати за новий EV3

Як повідомляє видання Carscoops, офіційний прайс на цю модель стартує від 29 890 доларів, що робить її дуже привабливою для покупців. Проте на практиці придбати авто за такою ціною виявилося справжнім квестом.

Рекордні накрутки в автосалонах

Найбільш кричущий випадок журналісти зафіксували в дилерському центрі Car Pros Kia Glendale у Каліфорнії. Там на версію EV3 GT вартістю 47 385 доларів повісили додаткову "ринкову націнку" у розмірі 4 995 доларів. Але на цьому продавці не зупинилися і додали сумнівні аксесуари. Серед них система стеження Lojack за 1 995 доларів, колісні замки за 499 доларів та дорожній набір за 149 доларів.

У підсумку, з урахуванням усіх комісій за оформлення документів, фінальний цінник злетів до неймовірних 55 145 доларів. Це на 7 760 доларів вище за рекомендовану ціну, що виглядає абсурдно, адже більший і потужніший EV6 GT-Line 2026 модельного року коштує від 48 700 доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нав'язані пакети опцій

Інші дилери діють трохи хитріше, маскуючи націнки під обов'язкові пакети послуг. Наприклад, автосалон Hendrick Kia у Північній Кароліні додав до комплектації GT-Line опцій на 997 доларів. Сюди увійшли тонування вікон за 499 доларів, захисна плівка на екран мультимедіа за 199 доларів та накладки на кромки дверей за 299 доларів.

Схожа ситуація спостерігається і в Sunset Kia у Флориді. Там покупцям пропонують "ціннісний пакет" за 995 доларів, який включає дві заміни мастила, накачування шин азотом та захисне покриття кузова DuPont. На щастя для американських водіїв, не всі продавці намагаються нажитися на новинці. Деякі автосалони навпаки пропонують приємні знижки, щоб привабити клієнтів.

Зокрема, дилер в Меріленді дає знижку 1 834 долари на базову версію EV3 Wind. Якщо додати до цього фірмовий бонус від виробника на 1 500 доларів, машина обійдеться у 33 351 долар до сплати комісії за обробку документів. У Флориді дилер пішов ще далі, запропонувавши дисконт у розмірі 2 098 доларів на аналогічну комплектацію.