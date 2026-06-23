Найдешевший електромобіль Honda отримав кнопку Boost, що покращує його розгін на 4,5 секунди

Довжина кузова Honda Super-N становить 3599 мм, а ширина – 1573 мм. Попри мініатюрні розміри та квадратний дизайн із розкльошеними крилами, внутрішній простір розрахований на комфортне розміщення чотирьох дорослих пасажирів.

Автомобіль отримав фірмову систему трансформації салону зі складною “магічною” основою задніх сидінь – аналогічне рішення свого часу зробило компактну модель Honda Jazz набагато практичнішою за популярний Ford Fiesta 2001 року.

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За технічні характеристики відповідає компактний електричний привід e-Axle, зазначає Carscoops. У звичайному режимі руху його потужність становить 63 кінські сили (47 кВт), що дозволяє розігнати хетчбек вагою 1097 кг від 0 до 100 км/год за 14,5 секунди. Проте водій може активувати спеціальну кнопку BOOST на панелі. Після її натискання потужність силової установки зростає до 94 кінських сил (70 кВт), завдяки чому час розгону до 100 км/год скорочується на 4,5 секунди і становить рівно 10,0 секунд.

Фальшиві передачі та запас ходу в місті

Для покращення емоцій від водіння інженери інтегрували систему імітації семиступінчастої коробки передач та штучний звук бензинового двигуна. Раніше подібні цифрові рішення дебютували на Hyundai Ioniq 5 N, а згодом аналогічний тренд підхопила компанія Porsche на оновленому сімействі Taycan. Завдяки малій вазі та додатковій потужності режим Boost дозволяє автомобілю динамічно прискорюватися під час старту зі світлофорів.

Природним середовищем для новинки є великі міста, про що свідчать параметри акумулятора. Крихітна батарея ємністю 29,6 кВт-год забезпечує комбінований запас ходу за вимірювальним циклом WLTP на рівні 206 км. Водночас виробник зазначає, що за умови пересування виключно в міському режимі цей показник може зрости до 320 км. Процес швидкого відновлення енергії до 80% займає близько 30 хвилин.

У базове оснащення електромобіля вже включена преміальна аудіосистема Bose Hifi, яка працює в парі з сучасною мультимедійною системою, що підтримує інтерфейси Apple CarPlay та Android Auto. Бажаючим виділитися на дорозі бренд запропонує кілька пакетів оригінальної зовнішньої графіки для кузова.

Приваблива ціна та позиціонування на ринку