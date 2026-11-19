Як повідомляє видання Motor1, відповідний документ надійшов до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу 22 жовтня 2026 року. Хоча сам факт реєстрації ще не гарантує появи цього шильдика на багажнику, використання приставки UP логічно відсилає до популярного в минулому бензинового сітікара.

Зараз цей компактний електромобіль проходить під робочим індексом ID.1. Перші тестові екземпляри вже збирають на потужностях підприємства Autoeuropa у португальській Палмелі.

Представники Volkswagen Group зазначають, що на цьому етапі інженери перевіряють роботу обладнання, методи збірки та загальний час циклу. "Тестові машини зійшли з лінії без жодних проблем, а завод успішно виконав усі поставлені цілі", – підкреслили в компанії.

Техніка від Rivian та приємна ціна

Головна фішка майбутнього ID. UP – це абсолютно нова електронна архітектура, яку німці розробляють спільно зі спеціалістами Rivian. Вона дозволить суттєво зменшити кількість блоків управління та підтримуватиме оновлення функцій автомобіля "повітрям" вже після покупки.

Орієнтиром для серійної машини слугує концепт ID. EVERY1. За попередніми даними, довжина хетчбека складе близько 3,88 метра, що робить його більшим за старий бензиновий Up, але компактнішим за актуальний Polo.

Очікується, що під капотом пропишеться електромотор на 70 кіловат, який живитиметься від літій-залізо-фосфатної батареї ємністю 37 кіловат-годин. Такий тандем має забезпечити мінімальний запас ходу на рівні 250 кілометрів, чого цілком достатньо для міської експлуатації.

Чому обрали Португалію?

Керівництво Volkswagen робить серйозну ставку на завод у Палмелі саме через його високу економічну ефективність. Це критично важливо для утримання стартової ціни електрокара на рівні до 20 тисяч євро, щоб успішно конкурувати з Dacia Spring та Citroën e-C3.

Новинку збиратимуть на одній лінії з популярним кросовером T-Roc. Генеральна директорка підприємства Анабель Андіон Ломеро пояснила, що гнучкість конвеєра дозволить оперативно змінювати пропорції випуску обох моделей залежно від реального попиту на ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортивний підрозділ Volkswagen паралельно готує найекстремальніший концепт в історії лінійки GTI. Над створенням цього загадкового хетчбека з масивним антикрилом та агресивною аеродинамікою працювали виключно стажери та молоді інженери бренду.