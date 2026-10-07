Найдешевший японський електрокар Suzuki eSky за $9800: батареї від BYD та рекордний запас ходу

Як повідомляє видання Carscoops, компанія Suzuki офіційно представила свій перший повністю електричний пасажирський кей-кар eSky, який став однією з найгучніших бюджетних новинок на внутрішньому ринку.

Головною сенсацією стало те, що японський автогігант вирішив використати літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори від підрозділу китайського конкурента BYD (FinDreams), що дозволило радикально знизити собівартість машини.

Ціна вражає

Завдяки такій прагматичній стратегії стартова ціна базової комплектації становить 2,12 мільйона єн (близько 13 400 доларів), а топова версія обійдеться у 2,79 мільйона єн (17 600 доларів).

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проте, якщо врахувати місцеві урядові субсидії на електромобілі у розмірі до 568 тисяч єн (3 600 доларів), реальна вартість базової моделі падає до фантастичних 1,55 мільйона єн, що еквівалентно 9 800 доларам.

З таким прайсом Suzuki eSky офіційно стає найдешевшим електромобілем у своєму класі в Японії, впевнено обходячи як нещодавно випущеного китайського конкурента BYD Racco, так і визнаного японського бестселера Nissan Sakura, який коштує від 15 000 доларів.



Найменший електрокар Suzuki’s за ціною менше $10000 / Carscoops

Який запас ходу отримав Suzuki eSky?

Під підлогою цього компактного хетчбека ховається згадана вище батарея ємністю 26 кВт-год. Завдяки їй виробник обіцяє запас ходу у 310 кілометрів (193 милі) за м'яким японським циклом WLTC. Втім, треба бути реалістами: в умовах європейських чи українських міст реальний пробіг на одному заряді становитиме цілком адекватні 200-220 кілометрів.

Споживання енергії eSky зазначено на рівні 97 Вт-год/км, що є абсолютним рекордом енергоефективності серед пасажирських кей-карів. Для порівняння, та сама Nissan Sakura має батарею лише на 20 кВт-год і проїжджає скромні 180 кілометрів.

Щоб зберегти дорогоцінний заряд взимку, інженери оснастили автомобіль високоефективним тепловим насосом та електричним обігрівачем салону. Заряджати малюка можна як від звичайної мережі змінного струму (AC) з обмеженням у 6 кВт, так і на швидкісних станціях постійного струму (DC) потужністю до 50 кВт, де поповнення енергії від 10% до 80% займає всього 25 хвилин.

Крім того, електрокар підтримує сучасний режим керування однією педаллю та надзвичайно корисну функцію віддачі енергії V2L (Vehicle-to-Load), що дозволяє живити зовнішні електроприлади.

Що відомо про техніку та габарити?

Побудований на платформі Heartect e, автомобіль отримав новий фірмовий модуль e-Axle, який об'єднує електромотор, інвертор та редуктор на передній осі. Хоча сам двигун здатний видавати 94 кінські сили (70 кВт), для японського ринку його потужність штучно "задушили" до 63 сил (47 кВт), щоб вписатися в жорсткі законодавчі рамки класу кей-карів.

Крутний момент також обмежили на позначці 133 Нм, проти 195 Нм у Sakura, – це свідомий крок для максимального збереження енергії. При цьому габарити машини становлять 3395 мм у довжину, 1475 мм у ширину та 1625 мм у висоту, а колісна база у 2460 мм є найкоротшою в класі. Зате споряджена маса дорівнює всього 1030 кг, що робить eSky на цілих 200 кілограмів легшим за конкурента від BYD.



Suzuki виділяється цікавим оформленням / Carscoops

Яким буде салон і дизайн новинки?

Дизайн серійної моделі став логічною еволюцією концепту Vision e-Sky, показаного у серпні 2025 року. Зберігши п'ятидверний силует, інженери переробили бампери, оптику, дверні ручки, колісні диски та дзеркала для масового виробництва.

Чотиримісний салон сфокусований на максимальній практичності: тут безліч ніш для дрібниць та зручний лоток на передній панелі. Водій отримує цифрову панель приладів, окремий блок клімат-контролю, а в топовій комплектації – ще й великий 10,1-дюймовий екран мультимедійної системи.

Для тих, хто любить виділятися, Suzuki підготувала цілий каталог заводських аксесуарів. Пакет Mild Sporty за 103 840 єн (660 доларів) додає рожеві, сині та сірі наклейки на кузов разом із білими корпусами дзеркал. Набір Neo Future за 116 160 єн (730 доларів) пропонує агресивнішу жовто-чорну тематику. Обидва варіанти включають відповідні декоративні наклейки для передньої панелі та світлодіодні протитуманні фари.

Ті, хто віддає перевагу більш стриманому стилю, можуть замовити декоративні накладки у восьми різних кольорах або три грайливі наклейки на двері багажника. Також доступні екологічні килимки зі 100-відсоткового переробленого поліестеру за 28 600 єн (180 доларів) та різноманітні зарядні пристрої.

Коли стартують продажі та де збирають eSky?

Виробництво новинки вже налагоджено на головному заводі Suzuki Kosai Plant у префектурі Сідзуока. Автомобіль створювався за філософією "Easy to Switch", що має максимально полегшити перехід водіїв з бензинових авто на електротягу, та повністю відповідає традиційному японському принципу "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi" (менше, економніше, легше, коротше, красивіше).

Запуск цієї моделі є частиною глобальної стратегії бренду зі скорочення циклу розробки нових машин з 40-48 до 24 місяців до кінця десятиліття, щоб на рівних битися з китайською експансією.

Офіційні продажі в Японії стартують 16 листопада з планом реалізації 1000 одиниць щомісяця. Але найголовніше те, що з 2027 року найменший електрокар Suzuki почнуть експортувати до Європи та Великої Британії.

Там він складе компанію моделі eVitara та вступить у боротьбу з європейськими електрокарами А-класу, такими як Renault Twingo, Dacia Spring EV, Nissan Pixo, Fiat 500 та VW ID. Up!. Враховуючи шалений попит на бюджетні міські "електрички" в Україні, поява офіційного японського електромобіля з прайсом у межах 15-20 тисяч євро має всі шанси стати справжнім хітом на наших дорогах.