Найдорожчий Daewoo Sens на ринку: скільки коштує та кому потрібен

У Черкасах на продаж виставили Daewoo Sens 2005 року з заявленим оригінальним пробігом лише 24 тис. км. За седан просять 3700 доларів (приблизно 166 тис. грн). Як пише topgir.com.ua. оголошення опубліковане на AUTO.RIA.

Автомобіль зберіг заводські комплектуючі

Продавець стверджує, що автомобіль більшу частину часу зберігався в гаражі та експлуатувався лише влітку за сухої погоди.

Daewoo Sens виконаний у зеленому кольорі та оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 70 к.с., який працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

За словами власника, автомобіль зберіг оригінальне заводське скло, а також шини Debica, встановлені ще під час виробництва.

Перед продажем автомобіль пройшов технічне обслуговування

Перед виставленням на продаж седан підготували до експлуатації. Було проведено планове технічне обслуговування із заміною моторної оливи, фільтрів та всіх основних експлуатаційних рідин.

Крім цього, автомобіль має антикорозійну обробку кузова, обладнаний сигналізацією та фаркопом.

Згідно з даними реєстру, Daewoo Sens мав трьох власників, однак продавець зазначає, що фактично автомобілем користувалася лише одна людина. Останню перереєстрацію було проведено 2 квітня 2026 року.

Завдяки невеликому пробігу, оригінальному стану та доступній вартості цей Daewoo Sens може зацікавити поціновувачів добре збережених автомобілів початку 2000-х років.