Українка мчала на манікюр у Польщі на швидкості 200 кілометрів за годину: який штраф

Інцидент стався 9 лютого на трасі S12/S17 з Любліна у напрямку Варшави. Поліцейський патруль дорожньо-транспортного відділу чергував, коли повз їхню немарковану й нічим непримітну у транспортному потоці машину пролетіла на шаленій швидкості автівка.

Як йдеться у повідомлення Люблінської поліції (Policja Lubelska), встановлені в патрульній машині прилади зафіксували швидкість "шумахера" майже 200 км/год при дозволеній на цій ділянці 120 км/год.

За кермом сиділа наша землячка

Офіцери зупинили автомобіль у безпечному місці для зупинки транспорту. За кермом автомобіля Mercedes-Benz перебув не "шумахер", а "шумахерша" – 23-річна громадянка України, котра проживає у Варшаві.

У розмові з поліцейськими вона зізналася офіцерам, що поспішає зробити манікюр у салоні краси в Варшаві.

У що обходиться поспішність

За це правопорушення поліція наклала максимально можливий штраф: 2500 злотих (30 500 грн) та 15 штрафних балів.

Поліцейський реєстратор зафіксував швижкість автобіля українки на позначці понад 200 км/год.

Якщо 23-річна жінка скоїть аналогічне правопорушення упродовж двох років, їй загрожує штраф у розмірі 5000 злотих (60 834 грн).

Рекорд європейського масштабу

Таким чином, у Європі встановлено рекорд візиту до майстра манікюра. Тут, правда, не сказано, чи потрапила після цього наша землячка на цю процедуру. Зазвичай у Варшаві, як з'ясували у редакції Авто24, такий візит обходиться від 100 до 200 і вище злотих, тобто від 1 200 до 2400 і вище гривень.

Однак уже сам факт візиту до майстра за космічну суму в 30 000 гривень, тобто 593 євро збив з пантелику не тільки поляків, але жіноцтво усієї Європи.

Скільки коштує манікюр у Європі

Ціни на манікюр у столицях Європи суттєво різняться залежно від рівня салону та переліку послуг. У 2024–2025 роках середня вартість стандартного манікюру з покриттям гель-лаком у популярних містах становила: