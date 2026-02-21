Українка мчала на манікюр у Польщі на швидкості 200 кілометрів за годину: який штраф

ФОТО: Колаж Авто24|
Українки бажанням сподобатися чоловікам спроможні збити з пантелику європейську спільноту
Інцидент стався 9 лютого на трасі S12/S17 з Любліна у напрямку Варшави. Поліцейський патруль дорожньо-транспортного відділу чергував, коли повз їхню немарковану й нічим непримітну у транспортному потоці машину пролетіла на шаленій швидкості автівка.
Як йдеться у повідомлення Люблінської поліції (Policja Lubelska), встановлені в патрульній машині прилади зафіксували швидкість "шумахера" майже 200 км/год при дозволеній на цій ділянці 120 км/год.
За кермом сиділа наша землячка
Офіцери зупинили автомобіль у безпечному місці для зупинки транспорту. За кермом автомобіля Mercedes-Benz перебув не "шумахер", а "шумахерша" – 23-річна громадянка України, котра проживає у Варшаві.
У розмові з поліцейськими вона зізналася офіцерам, що поспішає зробити манікюр у салоні краси в Варшаві.
У що обходиться поспішність
За це правопорушення поліція наклала максимально можливий штраф: 2500 злотих (30 500 грн) та 15 штрафних балів.
Поліцейський реєстратор зафіксував швижкість автобіля українки на позначці понад 200 км/год. Фото: оперативна зйомка
Якщо 23-річна жінка скоїть аналогічне правопорушення упродовж двох років, їй загрожує штраф у розмірі 5000 злотих (60 834 грн).
Рекорд європейського масштабу
Таким чином, у Європі встановлено рекорд візиту до майстра манікюра. Тут, правда, не сказано, чи потрапила після цього наша землячка на цю процедуру. Зазвичай у Варшаві, як з'ясували у редакції Авто24, такий візит обходиться від 100 до 200 і вище злотих, тобто від 1 200 до 2400 і вище гривень.
Однак уже сам факт візиту до майстра за космічну суму в 30 000 гривень, тобто 593 євро збив з пантелику не тільки поляків, але жіноцтво усієї Європи.
Скільки коштує манікюр у Європі
Ціни на манікюр у столицях Європи суттєво різняться залежно від рівня салону та переліку послуг. У 2024–2025 роках середня вартість стандартного манікюру з покриттям гель-лаком у популярних містах становила:
- Прага – приблизно 35–45 євро (від 900–1000 чеських крон);
- Берлін – від 30 до 60 євро;
- Париж – у середньому 25–50 євро, проте експрес-послуги можуть коштувати від 12 євро;
- Лондон – від 35 до 48 євро (£30–£40) за базовий гель-лак; нарощування коштує від 60–70 євро (£50–£60);
- Нікосія (Кіпр) – середній чек становить 60–70 євро за манікюр із покриттям;
- Стокгольм – приблизно 18–55 євро (від 200–600 крон).
- Варшава – від 20 до 35 євро (приблизно 90–150 злотих);
- Українка у Варшаві – 593 євро (2500 злотих).